Alex Hanimann : récupérer, classer, créer — entretien avec l’artiste(M/2, Vevey 1987–1991)

Pour Alex Hani­mann, le texte devient par­fois un sujet gra­phique qui tra­vaille le lan­gage de l’image. Le Suisse exploite signes typo­gra­phiques, mots, phrases en pas­sant d’une langue à une autre. La tex­tua­lité du mot comme de l’image devient tex­ture visuelle. Sou­li­gnés, bar­rés, lus dans un sens inversé, trans­po­sés dans une autre langue, ces textes-images issus d’archives de pho­to­gra­phies décou­pées en jour­naux et maga­zines per­mettent à l’artiste d’inventer son propre cor­pus.

Tel un nou­veau War­burg, il classe aussi des vignettes pour créer des mon­tages. Chaque grou­pe­ment devient enseigne lumi­neuse dont la cohé­rence flotte volon­tai­re­ment. Au regar­deur d’en faire ce qu’il « entend » afin de fran­chir bien des seuils.

Alex Hani­mann, M/2, Vevey 1987–1991, JRP|Ringier, Zurich, 2017

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Savoir que j’ai des tra­vaux urgents à faire.

Que sont deve­nus vos rêve d’enfants ?

Je me voyais comme un cow-boy dans l’Ouest sauvage.

Qu’avez-vous aban­donné ?

Etre ce cow-boy.

D’où venez-vous ?

D’un temps pre­mier ? Peut-être de l’Orient, de la Mongolie.

Quelle est la pre­mière image dont vous vous sou­ve­nez ?

Celle d’un cheval.

Et votre pre­mier livre ?

Un livre d’enfant au sujet de la vie à la ferme.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

Mes ori­gines et l’histoire per­son­nelle de ma famille.

Où travaillez-vous ?

La plu­part du temps dans mon ate­lier. Et mon tra­vail est un mixage de com­po­si­tion et de création.

Com­ment expli­quez vous votre manière de créer textes et images ?

C’est le moyen de mixer les maté­riaux qui m’inspire avec ma propre personnalité.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A personne.

Quelle musique écoutez-vous ?

Beau­coup de musique clas­sique mais aussi de la musique de la nature décon­nec­tée de la culture.

Quel livre aimez-vous relire ?

«Les affi­ni­tés élec­tives » un roman écrit par Johan Wolf­gang von Goethe.

Lorsque vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Sou­vent moi, par­fois mon père.

Quelle vile a valeur de mythe pour vous ?

Londres.

Quel film vous fait pleu­rer ?

Un film avec Meryl Streep, « La route de Madison ».

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Un poulain.

Que pensez-vous de la phrase de Lacan : « Aimer c’est donné ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas » ?

Les sen­ti­ments humains sont sans fond, impénétrables.

Et celle de W. Allen « La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?

Non, non, oui.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Beau­coup. Par exemple : où êtes vous maintenant ?

Pré­sen­ta­tion, tra­duc­tion de l’anglais et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 15 sep­tembre 2017.