Erwann Rougé, Le perdant

Marge de l’être avant la grande marée

L’auteur évoque un pay­sage qu’il connaît bien : sans bords et où la main de l’eau se pose sur les choses. De tels lieux divisent la lumière comme une menace de clarté plus rouge. Existe un dia­logue du tel­lu­rique et de l’océan et son sel dans la confu­sion des marées. Mais si tout garde un ordre dans leur mou­ve­ment, la mort happe vers le fond.

Par­fois, il semble que la terre seule garde ses défunts et que la mer n’existe pas. Par­fois, c’est le contraire. Et dans la marge d’eau, de rocher et d’air se crée l’espace chan­geant des per­dants que nous sommes. Car peu à peu « s’élaguent les enfances. s’enlèvent les embâcles, les herbes cou­pées ». L’être a beau « ouvrir les cla­pets, ren­for­cer les berges, les digues de l’oubli, le clair unique au-dessus de ses gouffres », rien n’y fait.

Flux et reflux frappent le poème là où l’homme sent qu’il n’est plus que fatigue, et qu’il expire à petit feu comme si seule la houle pou­vait cam­brer ses reins par les muscles des mots. A cette aune et mal­gré eux, nous sommes des illet­trés aux os trem­pés et aux « corps pris dans leur absence de rive ». D’une cer­taine manière, la mer est juste une illu­sion, la terre n’existe pas. Ne demeure que le réa­lité d’une sur­face où un oiseau se pose par­fois, où l’on mourra et où le vide s’amarre à la matière.

Si bien que le livre devient un chant du départ. Nous per­dons pieds entre ses pages là où les bri­sants du mys­tère vital traquent, attirent et à la fin éloignent. Quand au bec de l’oiseau qui s’est un temps reposé, il biffe la terre et signe les vagues. Ce qui n’empêche en rien les marins d’eau douce ou salée que nous sommes — et avant la tra­ver­sée finale — de s’amarrer un temps au « sus­pens » que ce pay­sage éclaté « image ».

jean-paul gavard-perret

Erwann Rougé, Le per­dant, vignette de Loïc Le Grou­mel­lec, Edi­tions Unes, Nice, 2017, 48 p. — 15,00 €.