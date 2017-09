Valérie Linder, Petite chronique adolescente

de Pri­ma­vera

La poé­sie Valé­rie Lin­der pos­sède un charme fou : à l’exercice de style elle pré­fère la sim­pli­cité mini­ma­liste, ce qui est, à n’en pas dou­ter, bien plus dif­fi­cile. L’auteure « contra­rie » le lyrisme : para­doxa­le­ment, il s’en trouve rehaussé en ce qui tient d’une sorte de « ges­talt » — poé­sie réduite à de simples faits et gestes. Une telle acro­ba­tie dans l’art, sinon de la dis­pa­ri­tion du moins de l’euphémisme, mor­celle le réel et per­met de faire des mises au point sur une zone sou­hai­tée afin de mettre en valeur ce qui s’y passe.

A la manière d’un archéo­logue, Valé­rie Lin­der accu­mule des traces de vie d’un pré­sent tombé tout juste dans le passé, ras­semble des sen­sa­tions d’expériences vécues sans que pour autant l’auteur en exprime les secousses et les ondes.

De type empi­rique, une telle poé­sie évoque le corps en éveil de ses émois, sa fémi­nité voire sa sen­sua­lité en ges­ta­tion là où la part belle est lais­sée à la fra­gi­lité et la ten­dresse. Condensé d’indices, le livre offre dans son unité des ins­tan­ta­nés. Valé­rie Lin­der semble se laisse aller à des expé­ri­men­ta­tions cor­po­relles qu’elle mor­celle, frac­tionne. Mais rien d’exhibitionniste dans de tels seg­ments ver­si­fiés.

L’auteure n’aime pas patau­ger dans l’exubérance de la chair. Elle coupe, tranche net. Au lec­teur de savoir ce qui demeure en sus­pens et rend plus per­ti­nent les mys­tères et décou­vertes de l’adolescence.

jean-paul gavard-perret

Valé­rie Lin­der, Petite chro­nique ado­les­cente, Edi­tions Poten­tille, Varennes-Vauzelle, 2017 - 6,50 €.