Paul Kranzler, Kylie Britney Christina Pamela Pink

Adules­cence

Paul Kranz­ler pho­to­gra­phie la jeu­nesse qui l’entoure. Il tente à tra­vers ses signes (vête­ments, atti­tudes, etc.) la nar­ra­tion impli­cite de ce que les corps disent ouver­te­ment ou non de leur sexua­lité.

Sa série Syn­di­cates 17 (dont le titre est une reprise du nom du label du chan­teur rap Ice-T comme écho à l’époque où cer­taines des pho­tos furent prises) est une vision encore plus — sinon bru­tale — du moins directe de cette jeu­nesse qu’il a sai­sie pen­dant deux décen­nies à tra­vers l’Autriche rurale et des régions alle­mandes équivalentes.

S’y éprouve de manière insi­dieuse la recherche d’une iden­tité indé­cise. Dans Kylie Brit­ney Chris­tina Pamela Pink (qui reprend entre autres cette série) les visions sont par­fois plus « cools » mais tout aussi imper­ti­nentes. Le titre même du livre est signi­fi­ca­tif. Prises dans des lieux pré­cis, de telles images donnent néan­moins une vision très géné­rale de l’occident à l’angle de deux mil­lé­naires.

Les jeunes gens semblent par­fois engon­cés dans les « habits » du passé et par­fois dans la réma­nence d’une idéo­lo­gie puri­taine mais natu­riste qui n’est peut-être pas facile pour eux à assumer.

Markus Bin­der, bat­teur et libret­tiste du groupe « Att­wen­ger », illustre les his­toires qui se cachent der­rières des pho­to­gra­phies prises de 1990 à 2013. Elles sont bien plus que des archives per­son­nelles même si Kranz­ler lui-même appa­raît ainsi que ses amis. Le pho­to­graphe demeure attiré par cette culture où des jeunes s’emparent de vieilles fermes qu’ils conver­tissent en clubs et dance-floors som­maires pour pas­ser leurs soirs d’été.

Il exa­mine aussi la manière dont la culture tra­di­tion­nelle ger­ma­nique inter­fère avec une culture glo­bale en termes d’habits, pos­tures, mode et lan­gage et trouve une sorte de cohé­sion provisoire.

jean-paul gavard-perret

Paul Kranz­ler, Kylie Brit­ney Chris­tina Pamela Pink, Texte de Mar­kus Bin­der, 2017, Foto­hof, Salz­burg, 99 p.

– Syn­di­cate 18, 2017, 40 p. - 39,00 €., Idem.