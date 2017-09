Antoni Tapiès, Temps, matière, mémoire (exposition)

Les sur­faces irritées

Antoni Tapiès crée à la fois un équar­ris­sage et une conden­sa­tion de l’image là où les sym­boles eux-mêmes échappent à une vision clas­sique de la repré­sen­ta­tion. L’artiste ibé­rique parle au sein même de la matière pein­ture sans ren­voyer à une quel­conque gloire céleste de l’image. L’effet clas­sique de pans lui-même répond à de nou­velles exi­gences. Sur­git un espace héré­tique dans lequel la matière-support devient l’objet de litur­gie païenne qui exalte la vie au sein d’une vio­lence qui danse.

Loin de tout manié­risme, Tapiès arrache le regard dévot qu’on accorde à l’art afin de le rem­pla­cer par un regard plus enflammé. De telles oeuvres font réflé­chir sur la notion même de Temps. L’art n’est plus là pour nous faire pas­ser du fan­tasme à son reflet imité. Il est l’autre que nous ne pou­vons oublier, l’autre qui prend figure de totem où se brassent dans un humour ter­rible les com­pul­sions de vie et de mort.

L’art devient avant tout un acte de puis­sance plus que de jouis­sance où le temps est arrêté au sein même d’éléments qui en disent sinon sa fra­gi­lité du moins son pas­sage. Plus ques­tion de trou­ver le moindre confort. Ce qui jaillit des œuvres semble pro­ve­nir direc­te­ment de la matière et non du dis­cours évé­ne­men­tiel qu’elles “ illus­tre­raient ”.

Entre hor­reur mélan­co­lique et drô­le­rie, la pein­ture reste “avè­ne­men­tielle” en une forme d’entente tacite avec l’existence. Nous y sommes non invi­tés mais jetés entre la dou­leur du cré­pus­cule et la splen­deur de l’aube.

jean-paul gavard-perret

Antoni Tapiès, Temps, matière, mémoire, Gale­rie Lelong and Co, 13 rue de Téhé­ran 75008 Paris, du 6 sep­tembre au 7 octobre 2017.