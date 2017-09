Madame la Guillotine se n’è andata solo ieri (“Madame la Guillotine s’en est allée hier seulement”)

La Stampa — cultura

Madame la Guillo­tine se n’è andata solo ieri

clau­dio gallo

Pub­bli­cato il 10/09/2017

(La deca­pi­ta­zione di Luigi XVI in una inci­sione tedesca di Georg Hein­rich Sie­ve­king del 1793)

Quarant’anni fa (il 1977 della morte di Elvis Pres­ley) l’ultima ese­cu­zione con il “Rasoir Natio­nal” a Mar­si­glia. Uno stru­mento nato per ridurre le sof­fe­renze che prese il nome da un medico contra­rio alla pena capitale

La ghi­gliot­tina e uno pensa a Luigi XVI e Maria Anto­nietta, a Robes­pierre e Dan­ton, a Marat e Car­lotta Cor­day, alle illus­tra­zioni della sto­ria della rivo­lu­zione fran­cese del Miche­let, bru­li­canti di furore san­cu­lotto.

È facile, invece, che la memo­ria sovraf­fol­lata ci nas­conda che l’ultima ese­cu­zione con la «mac­china com­pas­sio­ne­vole» è avve­nuta in Fran­cia solo quarant’anni fa, il 10 set­tembre 1977.

L’anno dell’elezione di Car­ter, della morte di Elvis Pres­ley, il mese in cui uscì il dop­pio degli Stones Love You Live. Il dub­bio onore di essere l’ultimo a rimet­terci la testa toccò a un immi­grato tuni­sino, condan­nato per aver tor­tu­rato e ucciso una ragazza. I cultori del maca­bro pos­sono rive­dere su You­Tube l’ultima ese­cu­zione pub­blica nel 1939 a Ver­sailles. (Un genere di spet­ta­colo abo­lito lo stesso anno. Biso­gnerà aspet­tare il 1981 per­ché Mit­ter­rand can­celli la pena di morte).

La fama sinis­tra della ghi­gliot­tina nas­conde alcuni para­dossi: l’invenzione aveva in realtà l’intento pie­toso di ridurre la sof­fe­renza al condan­nato; e l’uomo da cui prende il nome, il medico e l’uomo da cui prende il nome, il medico Joseph-Ignace Guillo­tin, era un illu­mi­nista contra­rio alla pena capi­tale. Fin dal 1779 Guillo­tin pro­po­neva di uni­for­mare per­lo­meno il metodo delle ese­cu­zioni. Allora la deca­pi­ta­zione, con la spada o con l’ascia, era appli­cata sol­tanto ai nobili o ai ric­chi bor­ghesi.

Per il popolo c’era la più lenta e cru­dele forca se non la ruota dello squar­ta­mento o il rogo.

Il dot­tore illu­mi­nato pre­cor­reva la sen­si­bi­lità moderna in un tempo in cui la pena di morte era gene­ral­mente consi­de­rata natu­rale. Nel celebre elo­gio del boia, nelle Serate di San Pie­tro­burgo, De Maistre fa dire al conte: « Ogni gran­dezza, ogni potenza, ogni subor­di­na­zione riposa sull’esecutore : egli è l’orrore e il legame dell’associazione umana.

Togliete dal mondo questo agente incom­pren­si­bile ; nel momento stesso l’ordine las­cia il posto al caos, i troni si inabis­sano e la società scom­pare ». Ancora oggi la mag­gio­ranza degli ame­ri­cani sarebbe più o meno d’accordo. (…)

——

tra­duc­tion :

Madame la Guillo­tine s’en est allée hier seulement

par clau­dio gallo

Publié le 10/09/2017

(image : la déca­pi­ta­tion de Louis XVI dans une gra­vure alle­mande de Georg Hein­rich Sie­ve­king de 1793)

Il y a qua­rante ans (l’année 1977 de la mort d’Elvis Pres­ley) avait lieu la der­nière exé­cu­tion avec le “Rasoir Natio­nal” à Mar­seille. Un ins­tru­ment né pour réduire les souf­frances qui prit le nom d’un méde­cin opposé à la peine capitale.

La guillo­tine et l’on pense à Louis XVI et Marie Antoi­nette, à Robes­pierre et Dan­ton, à Marat et Car­lotta Cor­day, aux illus­tra­tions de l’histoire de la révo­lu­tion fran­çaise du Miche­let, four­millantes de la fureur sans-culotte.

Il se pour­rait, par contre, que notre mémoire débor­dée nous fasse oublier que la der­nière exé­cu­tion avec la “machine com­pa­tis­sante” est arri­vée en France il y a seule­ment qua­rante ans, le 10 sep­tembre 1977. L’année de l’élection de Car­ter, de la mort d’Elvis Pres­ley, le mois dans lequel le double album des Stones “Love You Live” sor­tit. L’honneur dou­teux d’être le der­nier à perdre la tête revint à un immi­gré tuni­sien, condamné pour avoir tor­turé et tué une jeune femme. Les ama­teurs du macabre peuvent revoir sur You­Tube la der­nière exé­cu­tion publique en 1939 à Ver­sailles. (Un genre de spec­tacle aboli la même année. Il fau­dra attendre 1981 pour que Mit­ter­rand sup­prime la peine de mort).

La répu­ta­tion sinistre de la guillo­tine cache quelques para­doxes : l’invention avait en réa­lité le but pieux de réduire la souf­france au condamné ; et l’homme dont elle prend le nom, le méde­cin Joseph-Ignace Guillo­tin, était au contraire un phi­lo­sophe des Lumières opposé à la peine capi­tale.

Depuis 1779, Guillo­tin pro­po­sait d’uniformiser au mini­mum la méthode des exé­cu­tions. Jusqu’alors la déca­pi­ta­tion, avec l’épée ou avec la hache, était appli­quée aux nobles ou aux riches bour­geois seule­ment. Pour le peuple, il y avait gibet plus lent et cruel sinon l’écartélement par les che­vaux ou le bûcher.

Le doc­teur éclairé devan­çait la sen­si­bi­lité moderne dans un temps où la peine de mort était consi­dé­rée en géné­ral comme natu­relle. Dans l’éloge célèbre du bour­reau, dans les “Soi­rées de Saint Peters­bourg, De Maistre fait dire au comte : “Chaque gran­deur, chaque puis­sance, chaque subor­di­na­tion repose sur l’exécuteur : c’est l’horreur et le lien de l’association humaine. Reti­rez du monde cet agent incom­pré­hen­sible ; dans le même moment l’ordre laisse la place au chaos, les trônes sombrent et la société dis­pa­raît”. La majo­rité des Amé­ri­cains serait encore aujourd’hui plus ou moins d’accord. (…)

fre­de­ric grolleau

