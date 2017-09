Dobbs & Fabrizio Fiorentino, L’Île du Docteur Moreau

Animaux et/ou hommes ?

H. G. Wells a écrit ce roman d’anticipation et de fan­tas­tique à l’âge de trente ans, en 1896. Ce livre se situe entre La machine à explo­rer le temps (1895) et L’Homme invi­sible (1897). À tra­vers ce roman d’action et d’aventure, il inter­roge les dif­fé­rences entre nature humaine et nature ani­male. Ce genre de ques­tion­ne­ment était très régu­lier à l’époque, les tra­vaux de Dar­win étant rela­ti­ve­ment récents. Son célèbre ouvrage De l’origine des espèces avait été publié en 1859.

Wells s’interroge aussi sur les expé­ri­men­ta­tions scien­ti­fiques à but médi­cal. Jusqu’où celles-ci peuvent-elles aller sans fran­chir des limites into­lé­rables ? Pour­tant, les mani­pu­la­tions géné­tiques ima­gi­nées par le roman­cier se concré­tisent aujourd’hui avec des croi­se­ments don­nant des ani­maux hybrides. Ces croi­se­ments, s’ils peuvent être pro­vo­qués par la nature, sont essen­tiel­le­ment dus à l’homme, comme, par exemple, le ligre, le croi­se­ment entre une tigresse et un lion. Cepen­dant, sauf au fond de labo­ra­toires secrets, les muta­tions envi­sa­gées par H. G. Wells, comme le fait de don­ner une capa­cité humaine aux ani­maux, leur faire perdre par leurs ins­tincts, res­tent de la fiction.

Après un nau­frage, Edward Pren­dick dérive dans un canot, atten­dant la mort. Il est recueilli sur un petit cabo­teur et soi­gné par Mont­go­mery, un méde­cin qui se trouve à bord. Quelques jours plus tard, il est témoin d’une dis­pute entre le capi­taine et le méde­cin, celui-ci pro­té­geant un homme à l’étrange visage. La car­gai­son se com­pose de cages ren­fer­mant des ani­maux sau­vages. Après le trans­bor­de­ment, en vue d’une île tro­pi­cale, quand le cabo­teur s’éloigne, Edward sort de sa cabine et se fait jeter à la mer par l’équipage. Il est recueilli une seconde fois par son sau­veur bien que celui-ci ne soit pas cer­tain que ce soit rai­son­nable. Les cages sont déchar­gées par des êtres enca­pu­chon­nés dont on ne voit pas la phy­sio­no­mie. Mont­go­mery, quant à lui, fait un lâcher de lapins.

Ils sont reçus par un homme mécon­tent de l’arrivée de ce visi­teur inat­tendu. Edward recon­naît Moreau. Il y a une dizaine d’années, c’était un fameux phy­sio­lo­giste que des expé­riences médi­cales contes­tées ont mis au ban de la société scien­ti­fique lon­do­nienne. Il le fait ins­tal­ler à l’écart, jugeant qu’il est un trop tôt pour le mettre dans la confi­dence. Plus tard, Edward entend des cris cho­quants venant de l’autre côté de la cloi­son. Il décide de par­tir à la décou­verte de l’île. C’est ainsi qu’il découvre au bord d’un ruis­seau, lapant l’eau, un être mi-homme, mi-animal. Décidé à en avoir le cœur net, il enfonce la porte et sur­prend le doc­teur en pleine vivi­sec­tion. Il s’enfuit mais Mont­go­mery le pour­suit avec une paire de molosses…

Avec cette aven­ture qui se déroule dans une île, à l’écart des routes mari­times, l’auteur déve­loppe en un huis clos une confron­ta­tion entre deux scien­ti­fiques et un indi­vidu que ces trans­for­ma­tions révoltent. Dobbs retrans­crit avec talent la pen­sée pro­fonde du roman, les idées émises par l’auteur. Il est, tou­te­fois, obligé pour res­pec­ter le for­mat de la série, de cou­per, de faire plus court que le roman­cier. Fabri­zio Fio­ren­tino avec son des­sin réa­liste donne des scènes de fuites, de pour­suites extrê­me­ment dyna­miques. Mais il n’hésite pas à mon­trer les phases des muta­tions, les muti­la­tions, le sang… Il dévoile, avec brio, le résul­tat de celles-ci avec ces êtres hybrides, trans­for­més.

Cet album offre une excel­lente syn­thèse du roman de Wells, repre­nant l’essentiel de l’action et de l’esprit. La mise en page et en images donnent un com­plé­ment remar­quable. La pré­sen­ta­tion très soi­gnée de l’album donne une plus non négligeable.

serge per­raud

Dobbs (scé­na­rio d’après le roman de H. G. Wells), Fabri­zio Fio­ren­tino (des­sin) & Mat­teo Vat­tani (cou­leur), L’Île du Doc­teur Moreau, Glé­nat, coll : “HG Wells col­lec­tion”, juin 2017, 56 p. – 14,50 €.