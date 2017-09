Marie-Charlotte Delmas, Dictionnaire de la France Mystérieuse, Dictionnaire de la France Merveilleuse

La France Mys­té­rieuse et Merveilleuse

Depuis les pro­grès consi­dé­rables des sciences et des tech­no­lo­gies, le monde a perdu beau­coup de sa magie. Il est devenu plus acces­sible, ne gar­dant plus autant de zones d’ombre et d’inquiétants phé­no­mènes incon­nus ou inex­pli­qués. Marie-Charlotte Del­mas approche les pro­cé­dés étranges héri­tés d’une concep­tion pri­mi­tive du monde qui étaient tou­jours à l’œuvre il y a peu de temps et qui res­tent une base des super­sti­tions actuelles.

L’auteure a voulu com­pi­ler plus de vingt ans de recherches sur le folk­lore fran­çais (terme emprun­tant à l’anglais avec Folk, le peuple et Lore, tra­di­tion cou­tume). Elle réunit en deux volumes une syn­thése de l’ensemble des connais­sances sur le monde mys­té­rieux tel que le per­ce­vait, le conce­vait nos ancêtres.

Ces croyances, super­sti­tions, rites règlent la vie quo­ti­dienne, pro­tègent des périls qu’il faut affron­ter, de la peur de l’inconnu, de ce qui est encore incom­pris. Ils sont pré­sents à toutes les étapes de la vie, de la nais­sance à la mort en pas­sant par tous les évé­ne­ments un peu excep­tion­nels qui rythment celle-ci. Chaque acte de l’existence est sus­cep­tible d’être régi par des forces sur­na­tu­relles, des forces incon­nues mais bien pré­sentes, à défaut de l’être phy­si­que­ment, dans l’esprit des gens. Ces rites peuvent avoir des objec­tifs bien dif­fé­rents comme les pré­sages, la divi­na­tion qui dévoilent la des­ti­née, ceux que l’on pra­tique ou que l’on fait pra­ti­quer pour modi­fier celle-ci ou se pro­té­ger du mau­vais sort.

Et puis, pour­quoi ne pas envi­sa­ger, pour les plus har­dis, de convo­quer par la sor­cel­le­rie des forces incon­nues pour s’en ser­vir ? Il faut noter, éga­le­ment, que le pas­sage du paga­nisme au chris­tia­nisme fut long, sur­tout dans les cam­pagnes où la vie se confronte quo­ti­dien­ne­ment à la nature, dépen­dant du bien vou­loir de celle-ci. Le clergé, à défaut de pou­voir éra­di­quer cer­tains rituels, lieux sacrés, les a récu­pé­rés, détour­nés au pro­fit de la religion.

Ces croyances, ce sur­na­tu­rel sont pré­sents, lar­ge­ment répan­dus depuis des temps immé­mo­riaux, mais ils n’ont fait l’objet que de peu d’écrits, laissé peu de traces tan­gibles. Outre Pline l’Ancien qui entre­prit de rela­ter dans son His­toire Natu­relle, en 37 volumes, des croyances du 1er siècle, de quelques gri­moires et manus­crits du Moyen-Âge, il faut attendre le XIXe siècle. Des cen­taines de col­lec­teurs recueillent alors tout ce qui concerne le sur­na­tu­rel, les êtres fan­tas­tiques, les lieux enchan­tés, les rites magiques…

Pour ces deux volumes, l’auteure a choisi de se pen­cher sur les croyances, rites et pra­tiques magiques (ou sup­po­sés tels) du peuple, délais­sant celle des cabi­nets secrets d’alchimistes et socié­tés occultes.

Dans le Dic­tion­naire de la France Mys­té­rieuse, avec 351 entrées, l’auteur com­pile tout ce qui a trait aux croyances popu­laires, aux super­sti­tions, à la sor­cel­le­rie et aux rites magiques. Dans Le Dic­tion­naire de la France Mer­veilleuse, elle rap­porte en autant d’entrées, tout ce qui concerne le sur­na­tu­rel, les êtres fan­tas­tiques, les appa­ri­tions et les lieux enchan­tés. On voyage ainsi dans toute la pano­plie des élé­ments natu­rels issus de la faune et de la flore, du ciel et de la terre, les gestes et les objets de rites, les grands réser­voirs que sont les moments forts de la vie ou de l’année. Puis on connait mieux les fées, les lutins et autres dra­gons, les spectres, les reve­nants et ces ponts, ces fon­taines, ces men­hirs qui cachent tant de lourds secrets, qui secrètent tant de menaces.

Marie-Charlotte Del­mas a été pui­ser aux meilleures sources et a effec­tué un tra­vail de syn­thèse, de com­pa­rai­son pour évi­ter les approxi­ma­tions, pour ne pas englo­ber des croyances de cultures dif­fé­rentes et créer ainsi la confu­sion. La biblio­gra­phie très abon­dante pré­sente en fin des deux volumes donne une idée de la somme des infor­ma­tions trai­tées. Après cette lec­ture qui peut se faire en continu ou par une approche plus vaga­bonde, se lais­sant, par exemple, gui­der par les ren­vois, on a un pano­rama presque exhaus­tif de ce qui a gou­verné pen­dant des mil­lé­naires l’existence de nos ancêtres. Il faut éga­le­ment signa­ler les très nom­breuses gra­vures et planches qui illus­trent les volumes, tirés pour l’essentiel du Maga­sin Pittoresque.

Ces deux ouvrages de réfé­rence offrent un magni­fique voyage dans une part impor­tante de ce que fut la vie quo­ti­dienne de nos aïeuls.

serge per­raud

Marie-Charlotte Del­mas, Dic­tion­naire de la France Mys­té­rieuse, Dic­tion­naire de la France Mer­veilleuse, Édi­tions Omni­bus, sep­tembre 2016 et mai 2017, 854 et 756 p. – 29,00 et 30,00 €.