Jan Voss, Bornes (exposition)

Les masses volu­miques de Jan Voss

Jan Voss vit en France depuis près de 60 ans. Après sa période « figu­ra­tion nar­ra­tive » et s’être emparé de la cou­leur, des col­lages, il est devenu omni­pré­sent. Son ambi­tion est de faire vivre au moyen de ses cubes ou totems le mys­tère de la vie et son grouille­ment. Ils « déve­loppent » — au sens mathé­ma­tique du terme — des ins­tants de fuga­ci­tés. Ils portent sur eux par leurs formes et cou­leurs plus que des dépôts ou des dépo­si­tions en deve­nant des volumes plus libres que géo­mé­triques.

L’artiste conti­nue à extraire l’art de l’étouffement sous lequel la tra­di­tion d’un côté et des expé­riences “extra-territoriales” de l’autre l’ont écrasé. Emerge tou­jours le besoin de sur­vivre et de tenir dans le grouille­ment et la reprise. Cette der­nière n’est pas seule­ment la véri­fi­ca­tion angois­sée de ce que le plas­ti­cien a jusque là créé. Ses œuvres n’ont rien de déjà vu. Elles illus­trent que la ques­tion du pas­sage pousse chez lui vers une sorte de quin­tes­sence non sta­tique. L”objectivité des lois har­mo­niques des sur­faces, monstres de vigueur, sont contre­dites par ce que l’artiste sent qu’il doit encore refor­mu­ler de manière plus évi­dente et faire claquer .

Avec le temps, l’œuvre devient sinon sans entrave du moins déga­gée de ce qui n’appartient pas à sa com­po­sante essen­tielle, sa déter­mi­na­tion active et ses saveurs visuelles mou­ve­men­tées . Des cubes jaillissent des rythmes effré­nés afin que le regar­deur reste fixé sur l’Enigme qui le tra­verse. Jan Voss en donne par ses struc­tures et volumes plus qu’une image : une idée. Non juste une idée mais une idée juste même si non véri­fiable — sans quoi d’ailleurs l’énigme comme l’art n’existeraient pas.

jean-paul gavard-perret

Jan Voss, Bornes, Espace Mar­ti­ningo, Cham­béry, du 23 sep­tembre au 7 octobre 2017.