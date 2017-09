Saverio Tenuta, Le Masque de Fudo — t.2 : “Pluie”

Dans l’univers des Nuées écarlates

La pré­sente série conti­nue d’explorer l’univers des Nuées écar­lates qui se com­pose, pour l’instant, de La Légende des nuées écar­lates en 4 tomes, d’Izu­nas qui se décline en deux dip­tyques dont le 4e volume reste à paraître. Le Masque de Fudo dévoile le passé du samou­raï impi­toyable de La Légende des nuées écar­lates. Après Brume, le pre­mier tome, l’auteur pro­pose Pluie qui sera suivi de Feu et de Chair.

Lorsque les anciens Kamis régnaient sur le monde, l’Empereur, de nature divine, ne pou­vait être souillé par des regards humains. C’est le Shö­gun, son plus vaillant géné­ral, qui ser­vait d’intermédiaire. Or, ceux qui au fil des siècles ont tenu cette fonc­tion ont fini par tra­hir et relé­guer l’Empereur dans son palais doré. Ce fut le Bakufu.

En 283, le Shö­gun de l’heure pense se marier et fait l’honneur à Nobu Fudo de paraître à ses côtés car il l’a bien servi. Ce der­nier ne vit que pour sa ven­geance et pour tuer le Shö­gun. Ce jour arrive enfin. Il se remé­more alors le che­min par­couru depuis qu’adolescent, quand il s’appelait encore Shin­no­suke, il a décou­vert dans les ruines d’un vil­lage dévasté un masque légè­re­ment ébré­ché. Il est né Hinin, une classe de sous-hommes. Une légende rap­porte que, pour échap­per à cette condi­tion, il existe un moyen simple : le port d’un masque. On devient samou­raï ou démon selon ce que l’on souhaite.

Le second volet du Masque du Fudo raconte, dans une ambiance de cruauté et de com­bats, les débuts de la quête de Shin­no­suke. Le port du masque ampli­fie ses forces de manière remar­quable, mais les pou­voirs qu’il pressent lui font peur. Seul l’espoir de revoir Mikiko, sa sœur, le pousse à s’en ser­vir. C’est lors d’une embus­cade qu’il aper­çoit, pour la pre­mière fois, une mys­té­rieuse guer­rière, une jeune femme du nom de Kaida. Plus tard, c’est elle qui lui pro­pose d’intégrer le clan de maître Hôgen, le seul à pou­voir lui four­nir des ren­sei­gne­ments sur le sort de sa sœur. Mais c’est au prix fort, très fort, qu’il devra payer ces infor­ma­tions…

Save­rio Tenuta décrit un être qui n’est que ven­geance, ne vivant que pour l’accomplir, ne trou­vant un peu de calme que dans le saké. Il ima­gine un par­cours dif­fi­cile, périlleux, fait de com­bats inces­sants, de luttes avec et contre ses amis, de tue­ries pour appro­cher peu à peu celui qu’il sait être res­pon­sable de la dis­pa­ri­tion de sa sœur tant aimée.

L’intrigue s’articule donc autour des tour­ments que le futur Fudo et ses amis subissent, les sacri­fices qu’ils doivent accep­ter et cette rela­tion com­plexe, impro­bable qui semble se nouer entre le guer­rier fana­tique et cette com­bat­tante dont les moti­va­tions res­tent obs­cures.

Le gra­phisme réa­liste, sou­tenu par une colo­ra­tion tout à fait appro­priée, donne des planches magni­fiques. Le dyna­misme des mou­ve­ments, les efforts dans les gestes, le jeu sub­til des muscles des dif­fé­rents per­son­nages sont par­fai­te­ment ren­dus. Le choix des détails, même les plus san­glants ren­force l’évocation de cette ten­sion ven­ge­resse, de cette obses­sion du héros.

Ce second tome se lit avec plai­sir tant pour les élé­ments qui ins­talle le contexte que pour des planches au gra­phisme évocateur.

serge per­raud

Save­rio Tenuta (scé­na­rio, des­sin et cou­leurs), Le Masque de Fudo — t. 2 : “Pluie”, Les Huma­noïdes Asso­ciés, juin 2017, 48 p. – 13,95 €.