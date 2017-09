Christian Bobin, Un bruit de balançoire

L’escar­po­lêtre ou le néant

L’homme des forêts et qui cultive sa bure de fête fait croire une nou­velle fois que tout pour lui signe et éveil jusque dans l’exercice du som­meil. A lire son livre, il vient vite. Sous forme de lettres à tout et à rien, à hue et à Dia­foi­rus, le livre se veut celui des gra­ti­tudes aux des­ti­na­taires — per­sonnes ou choses. Le nou­veau Saint Fran­çois d’Assise en remet une couche côté zozios tel un cave du Vati­can. Le noir du monde devient lumière là où les bons sen­ti­ments sont plus que jamais pré­sents et se veulent bombes ther­mo­nu­cléaires de l’apaisement.

On aime ou on déteste : et sui­vant le point de vue, le lec­teur dira que le « on » en ques­tion demeure con ou sage. Tou­jours est-il que l’auteur pro­pose des pro­lé­go­mènes à tous les reli­gieux du monde quelle que soit leur maxi-robe et leur ton sûr.

L’auteur reste l’apaiseur de tour­ner en rond. Il regarde pas­ser le temps, dis­tille une eau qui dort, béné­dic­tion du vivant. Sorte de moine Zen, il demeure le boud­dha blanc, l’Ernst Jün­ger du pauvre pour classe labo­rieuse. L’écriture est naïve plus que simple.

C’est du caté­chisme papal, écrit d’une main pour faire vibrer l’âme de l’autre. Cela force le res­pect et mérite une médaille de bonze.

jean-paul gavard-perret

Chris­tian Bobin, Un bruit de balan­çoire, L’Iconoclaste, 2017