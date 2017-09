Jean-Charles Kraehn & Patrick Jusseaume, Tramp — t.11 : Avis de tempête

Les valeurs dif­fé­rentes d’autres sociétés

Avec cette nou­velle aven­ture mari­time Jean-Charles Kraehn entraîne son héros dans de sombres, très sombres tra­fics. S’il est déjà scan­da­lisé qu’on se serve de lui et de son bateau pour trans­por­ter illé­ga­le­ment des armes, Yann Calec n’est pas au bout de ses tour­ments. Cette his­toire, qui se déroule en mer Rouge dans les années 1950, s’appuie sur une riche docu­men­ta­tion et des faits, hélas !, authen­tiques. Les tra­fics existent depuis qu’il y a des bateaux…

Et le tra­fic d’esclaves remonte à la nuit des temps de l‘humanité. Qu’il se pra­tique tou­jours à grande échelle dans une période aussi proche de la nôtre choque. Cepen­dant, le scé­na­riste veut évi­ter les cari­ca­tures pré­sen­tant des indi­vi­dus qui ne sont pas obli­ga­toi­re­ment mons­trueux. Il fait dire à l’un d’eux : “Le bien, le mal, c’est l’affaire d’époque ou de lieu.”

À bord du Pier­rick, qui remonte la côte orien­tale de l’Afrique, la tem­pé­ra­ture avoi­sine en per­ma­nence les 40° C. Aussi, la brise qui se lève est la bien­ve­nue. Mais elle annonce une tem­pête et celle-ci sera plus forte que pré­vue. Yann se rend vers Roxanna et Inès, son épouse et sa fille qui sont du voyage. Cette der­nière se plaint que le bateau bouge trop pour jouer aux petits che­vaux. Une énorme vague les pro­jette contre la cloi­son. Yann, à la barre, lutte contre la tem­pête quand le Second le demande dans la cale. Deux caisses éven­trées, parce que mal arri­mées, laissent voir parmi les conserves de fruits… des armes.

Le beau temps revenu, avec son équipe de com­man­de­ment, ils décident de cacher les armes avant d’arriver à Dji­bouti et de négo­cier avec les tra­fi­quants. Cepen­dant, le seul pas­sa­ger, embar­qué au Cap comme la car­gai­son, ne risque-t-il pas de poser pro­blème lorsque le cargo va se dérou­ter ? Ce que Yann et ses hommes n‘avaient pas prévu, c’est l’enlèvement d’Inès par les trafiquants…

Avec Avis de tem­pête, le scé­na­riste une fois encore bous­cule son héros, lui fai­sant vivre une ter­rible tem­pête sur mer, une autre dans sa concep­tion du monde et de l’honneur et une der­nière dans son couple. Comme à l’accoutumée, il nour­rit son récit d’un flot d’informations, ren­sei­gne­ments sur la navi­ga­tion, les lieux visi­tés, les modes de vie et les socié­tés, leurs fon­de­ments et leurs prin­cipes sur­tout s’ils dif­fèrent du modèle occi­den­tal. La série, com­men­cée il y a 24 ans auto­rise une évo­lu­tion du héros, sui­vant celle vécue par le scé­na­riste.

Le gra­phisme se par­tage entre Patrick Jus­seaume, le des­si­na­teur atti­tré de la série, qui assure les trente pre­mières planches. Jean-Charles Kraehn a dû prendre le relais suite aux sou­cis de santé de Patrick Jus­seaume. Le style dif­fère quelque peu, mais on retrouve le même dyna­misme, le souci du détail authen­tique. Si le des­sin réa­liste, impré­gné de ligne claire, est l’apanage du pre­mier, le second reste dans le même niveau de qua­lité graphique.

Parce qu’en tant que lec­teur, Kraehn n’a plus la patience d’attendre des suites, il aban­donne les cycles pour ne pro­po­ser que des his­toires com­plètes à chaque album, plus ramas­sées, plus denses. Et celle-ci est superbe avec une intrigue fort bien construite, menée de main de maître. Avec Avis de tem­pête, cette onzième aven­ture de Yann, les auteurs offrent un récit cap­ti­vant et riche émotionnellement.

serge per­raud

Jean-Charles Kraehn (scé­na­rio), Patrick Jus­seaume & Jean-Charles Kraehn (des­sin), Patrick Jus­seaume & Patri­cia Jam­bers (cou­leurs), Tramp — t.1 1 : “Avis de tem­pête”, Dar­gaud, août 2017, 64 p. – 13,99 €.