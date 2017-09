Anna Bambou, Memento — Récit Photographique

Dispa­ri­tion

Le temps passe sans pas­ser vrai­ment en la quête per­pé­tuelle que mène Anna Bam­bou (deux femmes se cachent sous ce nom). Sans cesse, elle jette des indices comme des pro­jec­tiles pour rat­tra­per celle qui fut per­due. Memento retrace donc en 43 pho­to­gra­phies l’histoire qu’ont conser­vée en mémoire ceux qui ont connu ou appro­ché Anna Bam­bou.

Ce livre est une com­pi­la­tion des élé­ments qu’ont pu retrou­ver les deux auteures. L’histoire n’est donc jamais finie. Le livre conti­nue à en remon­ter la trace et à en don­ner des états pour rêver un éter­nel retour. C’est aussi une manière de mesu­rer le silence quelque part entre les ombres et les mots, au sein d’une lente obs­ti­na­tion pour espé­rer une série d’images propres à créer une fas­ci­na­tion : celle de la dimen­sion sublime de ce qui en son absence crée un pont entre le passé et le présent.

Ne res­tent par­fois que les rayons d’un mince soleil d’hiver à défaut d’un vol­can de la vie. Des sen­sa­tions visuelles creusent, ne rete­nant rien, rete­nant tout. Nul ne sait où ça mène sinon à l’inconnu(e). A ce point, ce qui compte c’est d’entrer dans les trous, les abîmes. Le faut-il ? Il le faut. Les images de Memento y pro­jettent. Sans doute les deux artistes voudraient-elles gar­der le silence mais leur quête crée une résis­tance face à ce que la société a laissé tom­ber. Les deux créa­trices deviennent des femmes du désert du réel. Mais un souffle est dans leur œuvre. Tout se passe comme si elles ras­sem­blaient une par­tie de la laine que les bêtes à cornes laissent sur les épines des buis­sons. L’autre par­tie s’en va comme de la paille au gré du vent.

L’horizon se pré­pare au jour. La recherche devient une para­doxale exi­gence : éteindre la lumière pour la voir se lever. Entre le vu et le non vu, dans l’espoir d’une greffe sur ce qui demeure. Res­tent les écailles lim­pides ou opaques d’un seuil. L’étonnement s’espère en buées de traces parmi laquelle cha­cune des créa­trices retourne vers l’essentiel.

jean-paul gavard-perret

Anna Bam­bou, Memento — Récit Pho­to­gra­phique, Cor­ri­dor Ele­phant Edi­tions, Paris, 2017.

Livre pho­to­gra­phique en édi­tion limi­tée, numé­ro­tée et signée. 70 pages.