Sylvain Runberg & Grun, On Mars — 01: “Un Monde nouveau”

La Colo­ni­sa­tion et ses dégâts…

Dans ce pre­mier album de la tri­lo­gie, Syl­vain Run­berg plante le décor, défi­nit un cadre que l’on pour­rait résu­mer ainsi : une poli­cière paie le prix lourd pour une bavure. Condam­née, elle consi­dère être tou­jours du côté du droit, n’avoir rien de com­mun avec les cri­mi­nels qui l’entourent. Mais, pour sur­vivre, après deux ou trois grosses alertes, il lui faut vite inté­grer un groupe, presque n’importe lequel. Avec On Mars, le scé­na­riste aborde la société car­cé­rale, ima­gi­nant en 2132, un régime poli­tique plus répres­sif, fai­sant régres­ser les liber­tés indi­vi­duelles.

C’est ainsi que la bavure com­mise par l’héroïne, qui entraî­ne­rait aujourd’hui, en France, une condam­na­tion avec sur­sis, l’envoie au bagne mar­tien. Il faut noter que les Etats adaptent la poli­tique judi­ciaire en fonc­tion des besoins. Dans le pré­sent récit, il faut une main d’œuvre gra­tuite pour bâtir les futures cités. Quand il fal­lait pal­lier au manque de bras, que l’esclavage n’était plus per­mis, les peines les plus légères envoyaient des rameurs aux galères. Les nazis dépor­taient mas­si­ve­ment pour une main d’œuvre cor­véable…

Outre le thème car­cé­ral, le scé­na­riste aborde la reli­gion comme agré­gat des res­sen­ti­ments, comme lien d’une com­mu­nauté et la conquête spa­tiale dans ses objec­tifs et ses dérives.

Un méde­cin ter­mine la pose d’un implant res­pi­ra­toire sur Jas­mine Sten­ford, une jeune femme, qui rejoint péni­ble­ment un groupe déjà traité. On annonce une arri­vée immi­nente : ce sont ceux de la colo­nie qui pren­dront le relais lors de leur débar­que­ment dans le plus grand camp de tra­vail de l’univers, sur Mars. L’équipe de direc­tion se féli­cite de la publi­ca­tion d’un article encen­sant leur mis­sion, alors que d’autres font état d’un taux de mor­ta­lité élevé et posent la ques­tion de l’utilité de trans­for­mer Mars pour que cette pla­nète devienne l’habitat de l’espèce humaine.

Les com­pa­gnons de cham­brée de Jas­mine veulent connaître les rai­sons de sa condam­na­tion. Elle refuse de par­ler et il s’ensuit une bagarre. Elle fai­sait par­tie d’une unité de police à Londres. Lors d’une inter­ven­tion contre des réseaux de tra­fic de stu­pé­fiants, elle a tué la fille du ministre de l’Industrie bri­tan­nique, le chef d’une des familles les plus puis­santes du Royaume-Uni. Elle a récolté vingt ans d’exil dans les péni­ten­ciers mar­tiens. Son passé de flic va la dési­gner comme une cible pour nombre de dépor­tés.

Un de ses com­pa­gnons de chambre recrute pour une église. Des ten­ta­tives de sabo­tage sont décou­vertes. Et la mort rôde venant des condi­tions de tra­vail comme des groupes aux inté­rêts divergents…

La mise en images et en pages revient à Grun qui réa­lise un gra­phisme impres­sion­nant. La concep­tion en équipe entre l’illustrateur et le scé­na­riste donne des résul­tats remar­quables. Lorsqu’il fait part à Syl­vain Run­berg de son envie de des­si­ner la pla­nète Mars, celui-ci réa­lise en deux semaines un synop­sis. Le crayon de Grun se déchaîne et avec un paquet de planches d’esquisses, de pro­po­si­tions gra­phiques tant pour les décors que pour les per­son­nages, il ren­contre l’auteur. Ils construisent, alors, en fonc­tion des idées de l’un et de l’autre.

Le défi consis­tait sur­tout à rendre cré­dible un chan­tier mar­tien avec des cités-bulles enfouies pour résis­ter aux vio­lentes tem­pêtes. Pro­po­sant une gale­rie étof­fée, variée, de per­son­nages au passé plus ou moins lourd mais aux pro­jets, aux moti­va­tions opaques, Grun offre à Syl­vain Run­berg des pos­si­bi­li­tés de déve­lop­pe­ment de l’intrigue. Sa tech­nique de mise en cou­leurs donne des résul­tats spec­ta­cu­laires. Un cahier gra­phique de 22 pages com­plète un album d’une pré­sen­ta­tion de belle qualité.

Ce pre­mier tome de On Mars est une réus­site totale tant scé­na­ris­tique que gra­phique. À suivre avec atten­tion et… impatience.

serge per­raud

Syl­vain Run­berg (scé­na­rio) & Grun (Des­sin et cou­leurs), On Mars - 01 : “Un Monde nou­veau”, Edi­tions Daniel Maghen, août 2017, 80 p. – 16,00 €.