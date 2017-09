Pierre Bordage, Résonances

Un space opera humaniste

Pierre Bor­dage sait, comme per­sonne, créer des mondes, bâtir des uni­vers nova­teurs, lan­cer dans les immen­si­tés cos­miques des per­son­nages qui sus­citent une empa­thie immé­diate. Une fois encore il pro­pose un road movie cos­mique pour deux êtres qui se cherchent, que tout sépare et qui vont devoir affron­ter les pires dan­gers. Ils devront faire face au plus nui­sible, l’homme et ses super­sti­tions, ses croyances aux fon­de­ments tota­le­ment dépas­sés voire tota­le­ment erronés.

L’astro­port de la pla­nète DerEs­tap est le relais spa­tial le plus fré­quenté de l’univers. Mais, il est assailli tous les deux mois par des nuées de dra­gons, des créa­tures éner­gé­tiques qui ne res­semblent à aucune espèce et défie la logique. Sohinn, d’origine Erwaks, com­mande l’escadron des dra­gon­neurs, fort de vingt vais­seaux. Cepen­dant, cette nou­velle attaque est dif­fé­rente. Pré­cog­ni­tif, comme ceux de sa race, il détecte der­rière la nuée plus dense une pré­sence hos­tile. Quelques ins­tants plus tard, une gigan­tesque forme sombre occupe la tota­lité des écrans.

Depuis qu’Eloya, une Sala­ha­mite, a été exa­miné par un vieillard, quelques jours après ses pre­mières règles, sa vie est tota­le­ment bou­le­ver­sée. Elle est une parale. Elle est recou­verte d’un immense voile noir car plus per­sonne ne doit la voir. Sa famille et mille habi­tants ont quitté leur pla­nète pour une des­ti­na­tion qu’elle ignore. Ils sont en tran­sit à DerEs­tap.

Mal­gré la des­truc­tion de la forme sombre et la lutte achar­née des dra­gon­neurs, des créa­tures ont atteint l’astroport fai­sant d’énormes dégâts et de nom­breux morts. La mère d’Eloya est parmi les vic­times comme nombre de Sala­ha­mites. Ceux-ci obtiennent le droit de leur don­ner une sépul­ture selon leur tra­di­tion. C’est dans la Fosse des Dam­nés que se déroule la cré­ma­tion.

Leur vais­seau étant bien endom­magé, Sohinn et son équi­pier ont atterri en catas­trophe et tentent de rega­gner l’astroport. Pas­sant près de la Fosse où les Sala­ha­mites offi­cient, Sohinn a la vision d’une jeune fille d’une incroyable beauté. Eloya, de son côté, per­çoit un regard, des yeux noirs en amande qui la contemple avec une dou­ceur inef­fable. Jugés res­pon­sable de la catas­trophe, les deux dra­gon­neurs sont empri­son­nés. Mais la vision conti­nue de han­ter Sohinn. Eloya suit le par­cours que lui trace un des­tin qu’elle n’a pas choisi. Ils n’auront de cesse de se retrouver…

Le roman­cier entraîne son lec­teur dans une suite d’aventures, d’actions, de péri­pé­ties, de coups de théâtres avec, en toile de fond, cette atti­rance de deux êtres l’un pour l’autre, une atti­rance irrai­son­née allant à l’encontre d’un des­tin tracé au nom d’un pseudo dieu, un dik­tat émis par un vieillard sénile. Il inter­roge ce besoin irré­pres­sible de l’être humain en croyances, il décrit les prises de pou­voir d’individus s’engouffrant dans ce besoin d’illusions. Il fait dou­ter de cet amour, de cette bonté dont sont parés ces dieux quand on voit ce qu’ils sont cen­sés prô­ner dans leurs “évan­giles”. De plus, il montre que le sta­tut de la femme n’est fait que de contraintes et d’interdictions fai­sant pen­ser à son héroïne : “L’immense bonté de Sahou­rah (le nom du dieu) n’était-elle donc des­ti­née qu’aux mâles ?“

C’est éga­le­ment un hymne à l’amour, à la liberté indi­vi­duelle, au droit de choi­sir son che­min, son destin.

Avec une gale­rie de per­son­nages étof­fée, riche de carac­tères variés qui auto­risent nombre de situa­tions et de déve­lop­pe­ments, Pierre Bor­dage signe un superbe roman. Outre une action débri­dée, il aborde nombre de ques­tions, de réflexions tant sur le sort de la femme, sur les valeurs de soli­da­rité, sur les sen­ti­ments forts qui doivent prô­ner dans toutes les rela­tions humaines le res­pect des autres, de leurs opinions.

serge per­raud

Pierre Bor­dage, Réso­nances, J’ai Lu n° 11827, juin 2017, 544 p. – 8,90 €.