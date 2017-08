Mel Bochner, Singer Notes

Mel Boch­ner : pré­ludes aux enchantements.

Sous le com­mis­sa­riat de Sébas­tien Pluot, la gale­rie et les édi­tions mfc-Michèle Didier pré­sentent Sin­ger Notes (fin des années 60) . Cet ensemble de notes et de des­sins est une œuvre majeure mais incon­nue de l’artiste amé­ri­cain Mel Boch­ner. Il contient les pré­mices donc les pre­mières d’idées qui vont se révé­ler fon­da­men­tales pour le tra­vail de l’artiste.

C’est en 2013 que Mel Boch­ner parle à Sébas­tien Pluot de ces “notes”. Ils enre­gistrent leur conver­sa­tion sur cha­cune des pages de ces esquisses. Elles sont pré­sen­tées dans la seconde par­tie de la publi­ca­tion du livre, juste après la retrans­crip­tion en fac-similé fidèle des Sin­ger Notes. Quant à l’exposition, elle est basée sur l’un des der­niers des­sins de cet ensemble. Dans une salle est pré­senté le clas­seur ori­gi­nal pour rap­pe­ler et annon­cer la ger­mi­na­tion des œuvres qui vont en jaillir : Wor­king Dra­wings And Other Visible Things on Paper Not Neces­sa­rily Meant To Be Vie­wed as Art. Dans l’autre salle, Boch­ner pro­pose son oeuvre majeure Mea­su­re­ment: Per­ime­ter, qui de fait est la syn­thèse de tous ses tra­vaux et recherches chez Sin­ger Labs.

Loin de tout faux-semblants et arti­fices, l’oeuvre retient parce qu’elle renou­velle notre appé­tit de voir, voire de com­prendre un inconnu qui sou­vent est fabri­qué de toutes pièces mais que le créa­teur revi­site. Rien ne retient de ren­trer dans l’image qui devient « tableau » d’un genre par­ti­cu­lier. Il saute aux yeux, jette de plain-pied dans un vécu. Si bien que l’invisible sub­ju­gua­tion tech­nique faci­lite l’accès à la vie réelle par accen­tua­tion de la force de la création.

jean-paul gavard-perret

Mel Boch­ner, Sin­ger Notes, édi­tion limi­tée à 200 exem­plaires signés et numé­ro­tés, pro­duite et publiée par mfc-Michèle Didier (Bruxelles). 2017.

Expo­si­tion : du 8 sep­tembre au 10 novembre 2017 mfc-Michèle Didier (Paris).