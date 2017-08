Maud Maris, Les grands profils (exposition)

Face à ce qui se dérobe

Peu adepte de la rou­tine et des « petites recettes sty­lis­tiques », Maud Maris s’emploie à remettre en ques­tion tout aca­dé­misme par son abs­trac­tion d’où émergent des formes brutes mais affi­nées selon une expres­sion figu­ra­tive manié­riste et reven­di­quée comme telles dans la reprise des tech­niques des maîtres du passé. Eloi­gnée de la repré­sen­ta­tion du réel, l’artiste opte pour ce qu’elle nomme une « démarche concep­tuelle concrète ».

Sa nou­velle expo­si­tion témoigne de l’avancée de ses tra­vaux qui s’épanouissent et se résorbent pour renaître dans une valse de mou­ve­ments et d’intelligence. Chez l’artiste, l’illusion est moins le contraire de la vérité que l’un de ses mul­tiples dégra­dés. Par son ima­gi­na­tion débor­dante, auda­cieuse, authen­tique elle donne des sortes d’états nais­sants avec esprit, céré­mo­nial, poé­sie finesse, le tout en dou­ceurs de coloris.

Par une tech­niques très abou­tie et sédui­sante sur­gissent des formes aty­piques et l’expression artis­tique d’une per­son­na­lité propre éloi­gnée de la copie plus ou moins conforme d’un tra­vail connu. L’œuvre demeure énig­ma­tique et ouverte aux mul­tiples signi­fi­ca­tions et inter­pré­ta­tions.

Proche d’un néo sur­réa­lisme par asso­cia­tions de formes, ce tra­vail reste concep­tuel­le­ment et plas­ti­que­ment cohérent.

jean-paul gavard-perret

Maud Maris, Les grands pro­fils”, Gale­rie Isa­belle Gou­nod, Paris — Expo­si­tion du 2 au 28 sep­tembre 2017