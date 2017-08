Frédéric Verger, Les rêveuses — Rentrée 2017

Survi­vance

C’est lorsque la ten­ta­tive roma­nesque joue de l’impasse qu’elle devient inté­res­sante. Fré­dé­ric Ver­ger le prouve en fai­sant but­ter son per­son­nage sur une impos­ture : le jeune Alle­mand de dix-sept ans Sider­man engagé dans l’armée fran­çaise prend l’identité d’un mort pour échap­per aux repré­sailles qu’entraîne cet acte d’antinazisme.

Pri­son­nier suite à la débâcle fran­çaise, il va être néan­moins libéré et recon­duit dans sa “famille”. Et c’est là où tout se com­plique mais sur­tout devient fan­tasque. Loin du simple élé­ment psy­cho­lo­gique, le roman s’en libère là où la langue crée de nou­veaux contacts avec la réa­lité par d’insolites dévia­tions dont les mani­fes­ta­tions sont loin d’être des­truc­trices ou néga­tives tant Les rêveuses per­mettent d’éponger cer­taines inconséquences

Verger met à jour une sorte d’intimité tâton­nante qui forme l’espace du roman. Jamais déli­vré tota­le­ment de ses masques, le per­son­nage se res­sai­sit tou­jours là où son « erreur » l’a conduit. L’effet de dis­cor­dance crée des scènes certes inca­pables de for­mer un grand monde com­plet mais demeurent des ins­tants de grâce.

jean-paul gavard-perret

Fré­dé­ric Ver­ger, Les rêveuses, Gal­li­mard, col­lec­tion Blanche, 2017, 448 p.