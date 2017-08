Eric Brogniet, Radical Machines

Ecrans et scal­pels numériques

Plus que jamais, dans notre monde contem­po­rain, « L’ordure borde la mer­veille » : Eric Bro­gniet y plonge afin de sau­ver ce qui peut l’être avant l’extinction des feux de chaque « vie pluc­ti­forme / en son pas­sage de la plé­ni­tude au néant ». Qu’à cela ne tienne semble pen­ser le poète : il sait que l’écriture a encore quelque chose à dire afin de rele­ver la tête et sai­sir la beauté au sein de l’horreur des lieux de mort et de leurs machines. Elles se branchent pour don­ner le change et l’illusion — jusqu’à des mil­liers de kilo­mètres de dis­tance — que la vir­tua­lité nous offre, par exemple, des par­te­naires sexuels en nous rédui­sant à l’état de cyborgs ou d’ersatz.

L’homme ne semble plus pou­voir échap­per à la catas­trophe annon­cée par les « bien­faits » et les « béné­fices » de la révo­lu­tion tech­no­lo­gique de l’informatique, la cyber­né­tique ou des sciences dites du vivant. La « machine céli­ba­taire » de Duchamp, à cette aune, semble bien molle tant la radi­ca­lité de l’intelligence arti­fi­cielle ouvre de nou­velles voies. Un tel livre est impla­cable. Et pour une fois, le lyrisme — cette mala­die poé­tique — est jus­ti­fié. Il sert de mobi­li­sa­tion face à l’irrémédiable.

Certes, le poète ne se pré­tend pas un dieu sau­veur triom­phant de la mort annon­cée de ce qui jusque là se nom­mait « pla­te­ment » l’humanité. Mais sa voix de hisse face à tout ce qui est sacri­fié au nom même d’une idée d’un pré­tendu salut. Poète apo­ca­lyp­tique de l’hybridation en cours qui s’affiche comme une pré­ten­due trans­gres­sion du simple vivant, l’auteur concentre son action poé­tique autour d’un temps de crise. Les créa­tions à dimen­sion spec­ta­cu­laire prouvent que tout cela reste superfétatoire.

Brogniet en appelle à une autre vision. Les prouesses tech­niques de divers « vio­lon­celles élec­triques trans­por­tant des vol­tages pareils à la foudre ». Fai­sant sienne la phrase de Koan zen : « Quand tu atteins le som­met de la mon­tagne / Conti­nue de mon­ter », l’auteur en appelle à un sup­plé­ment d’âme face à un uni­vers où l’intériorisation est niée au pro­fit de forces obs­cures prêtes — sous cou­vert d’une Assomp­tion — à nous dissoudre.

jean-paul gavard-perret

Eric Bro­gniet, Radi­cal Machines, Le Taillis Pré, Châ­te­li­neau (Bel­gique), 2017, 100 p.