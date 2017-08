Matthew Quirk, Confidentiel Défense

Autant aller à la source !

Mike Ford va se marier avec Annie, mais les pré­pa­ra­tifs, le choix de la vais­selle… l’ennuient for­te­ment. Il a besoin de prendre l’air. Il avait repéré une par­tie de bon­ne­teau et décide de s’amuser, connais­sant tous les trucs de l’escroquerie. De retour, coincé entre sa fian­cée et la grand-mère de celle-ci, plus riche de huit-cents dol­lars, il prend conscience que la vie tran­quille et res­pec­table à laquelle il aspi­rait n’est sans doute pas pour lui. De plus, son futur beau-père est opposé à ce mariage.

Il veut pro­fi­ter de cet évé­ne­ment pour se rap­pro­cher de Jack, son frère aîné, qui l’a pro­tégé pen­dant son enfance mais dont les entour­loupes et le passé chargé l’ont éloi­gné. Tou­te­fois, Mike n’a pas, non plus, un passé d’angelot. Pen­dant qu’ils sont ensemble, un trio arrive pour mena­cer Jack, lui repro­chant d’avoir fait foi­rer leur plan. Ils exigent qu’il fasse lui-même le bou­lot, menaces pres­santes à l’appui. Dans un pre­mier temps, Mike est incré­dule, ayant déjà vécu une scène sem­blable pour lui sou­ti­rer de l’argent. Mais l’ultimatum est bien réel et il se retrouve impli­qué jusqu’au cou dans l’histoire.

Après avoir extirpé des indi­ca­tions sur ce plan, Mike com­prend qu’il s’agit de quelque chose de sérieux. Jack devait payer un éco­no­miste de la Réserve fédé­rale pour les élé­ments de la direc­tive sou­mise par le conseil, le vade-mecum de l’économie amé­ri­caine. Connaître celle-ci à l’avance, selon les situa­tions, fait empo­cher des mil­liards de dol­lars. Et c’est Mike qui doit trou­ver le contenu de la pro­chaine direc­tive. Il retrouve l’économiste mais le contact est dif­fi­cile. Celui-ci, pris de remords veut aler­ter la jus­tice. Il est assas­siné, sous les yeux de Mike, avant de ren­con­trer un pro­cu­reur.

Tout est à faire, dans un délai très court. En plus de la menace qui pèse sur Annie et sur les proches de Mike, il est recher­ché par toutes les forces de police de New York.

Ce roman fait entrer dans le fonc­tion­ne­ment de cer­tains milieux finan­ciers qui pilotent l’économie amé­ri­caine, entre autres la célèbre Fed (La banque cen­trale des États-Unis). L’auteur amène ces élé­ments avec suf­fi­sam­ment de détails et de clarté pour suivre avec aisance ces opé­ra­tions et ces mou­ve­ments bour­siers.

Mais ce n’est qu’un élé­ment de l’intrigue. C’est d’abord un thril­ler avant d’être un manuel d’économie. Nous retrou­vons donc un héros bous­culé sans cesse, devant se méfier de tout le monde y com­pris de cer­tains de ses proches, en dan­ger per­ma­nent pour lui et son entou­rage fami­lial. Mat­thew Quirk retient pour ce rôle un per­son­nage venu d’un milieu modeste où la vie n’était pas facile. Sa mère a dis­paru très vite et son père, s’il était tou­jours vivant, était en pri­son, lieu qui ne faci­lite pas l’éducation de gar­çons dehors dans la nature.

Mais depuis il a évo­lué et fré­quente un milieu aisé voire for­tuné. Il se heurte au père de sa fian­cée qui ne voit pas d’un bon œil entrer dans la famille un indi­vidu au passé tumul­tueux. Néan­moins, l’auteur met­tra bon ordre avec beau­coup d’humour, un humour grin­çant. Il dote son héros d’un métier qui lui ouvre nombre de portes car, en tant qu’avocat, il a une excel­lente répu­ta­tion d’intermédiaire poli­tique à Washing­ton. Il mêle, pour son intrigue, des agents du FBI, des offi­cines pri­vées, une entre­prise de ren­sei­gne­ments éco­no­miques, des agents de change et autres tra­ders. Tous ont de moti­va­tions bien dif­fé­rentes et des objec­tifs contra­dic­toires qui res­tent obs­curs jusqu’à une conclu­sion fort bien ame­née.

Un humour noir, cynique, ponc­tue nombre des dia­logues où les répliques s’enchaînent avec natu­rel, des réflexions per­son­nelles du héros. Par exemple, lorsqu’il s’aperçoit qu’Annie est pour l’instant, ren­trée saine et sauve à la mai­son : “Je m’autorisai à pas­ser d’un état de ter­reur abso­lue à celui de simple peur panique.”

Confi­den­tiel défense se lit avec un grand plai­sir pour l’action débri­dée, les per­son­nages tous plus atta­chants ou tous plus noirs les uns que les autres et une intrigue menée avec brio.

serge per­raud

Mat­thew Quirk, Confi­den­tiel Défense (The Direc­tive), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Diniz Gal­hos, cherche midi, coll. “Thril­lers”, juin 2017, 448 p. – 22,00 €.