Serge Brussolo, Cheval rouge

Déjanté, noir et drôle !

Sozzo, un ancien cas­ca­deur spé­cia­lisé dans le hung up, le cava­lier désar­çonné dont un pied reste pris dans l’étrier, est mort de peur. Il doit pla­cer sur le front de tau­reaux de com­bat, des bêtes énormes par­quées dans un cor­ral, des charges explo­sives numé­ro­tées. Il tra­vaille pour Rex Hel­ler, un ancien acteur devenu infirme, mais à la tête d’une immense for­tune.



Lorsque toutes les charges sont posées, des vachers font sor­tir les bêtes unes à unes. Celles-ci furieuses veulent en découdre et chargent l’infirme, assis à quelque dis­tance dans son fau­teuil rou­lant. Il dis­pose d’un déto­na­teur, qu’il doit sai­sir à la façon des cow-boys pre­nant leurs pis­to­lets lors d’un duel, et faire explo­ser les têtes. Mais Rex aime le risque et retarde de plus en plus le moment d’appuyer sur le bou­ton.

Il a été une énorme star de série en incar­nant Rodeo­man, un cow-boy jus­ti­cier aux super-pouvoirs, dans Che­val rouge. Amou­reux de Zelda Mar­lowe, une actrice de second plan à la répu­ta­tion sul­fu­reuse, il a entre­tenu une liai­son des­truc­trice jusqu’au sui­cide de celle-ci. Pour se mettre en adé­qua­tion avec son per­son­nage, il par­ti­ci­pait à des rodéos jusqu’à ce qu’un tau­reau, plus ter­rible que les autres, l’encorne, le pri­vant de son sexe et de l’usage de ses jambes.

Rex est per­suadé que la fille de Zelda, Mia, est son enfant. Il crée un parc d’attractions, Rodeo­man City, glo­ri­fiant l’Ouest sau­vage des pion­niers. La sculp­ture, hors de pro­por­tion, pha­rao­nique, d’un bronco de marbre rouge, en est la pièce cen­trale qui lui ser­vira de caveau. Il se met en tête de faire venir Mia, sa pré­ten­due fille, et donc son héri­tière, dans son parc, un parc comme une pri­son dorée mais où la moindre infrac­tion est sanc­tion­née sans pitié. L’arrivée de Mia va sus­ci­ter des convoi­tises, des jalou­sies, des com­plots et pro­vo­quer le chaos le plus absolu…

D’entrée de jeu, Serge Brus­solo place le lec­teur au cœur de l’action, défi­nit le cadre et met la ten­sion à un niveau élevé avec un homme qui doit évo­luer, cou­vert de bouse de vache pour mas­quer son odeur, dans un enclos où se bous­culent des bêtes d’une tonne. Puis le jeu mor­bide du per­son­nage cen­tral laisse pen­ser à une course vers la folie et masque une pro­fonde patho­lo­gie. Ce n’est que le début d’une longue suite de situa­tions toutes plus périlleuses, angois­santes les unes que les autres avec des per­son­nages qui pré­sentent une pro­fonde cas­sure psy­chique.

Fidèle à son prag­ma­tisme dans la des­crip­tion des élé­ments de décors, il brosse quelques por­traits d’acteurs et décrit le monde hol­ly­woo­dien sous un aspect moins gla­mour que celui de la céré­mo­nie des Oscars. Il oublie le côté clin­quant qui tente de mas­quer la réa­lité et décrit celle-ci faite de sou­rires hypo­crites, de jalou­sie à fleur de peau, de phrases assas­sines, de croche-pieds et coups de poignards…

Il raconte ainsi l’envers du décor et l’ambiance qui règne dans ce milieu. Il donne la vision d’un ancien acteur devenu pri­son­nier de son rôle, pos­sédé par le per­son­nage qu’il inter­prète. L’exemple le plus célèbre étant celui de Bela Lugosi qui, à force d’interpréter Dra­cula, s’identifia à lui au point de dor­mir dans un cer­cueil.

Puis il relate la vie dans ce parc démen­tiel, où tout est recons­ti­tué au plus proche de l’authenticité. “Dans l’Ouest, le vrai, per­sonne ne se rasait ni ne se cou­pait les che­veux. Tout le monde por­tait la barbe. Les gens s’habillaient de gue­nilles… L’Ouest, le vrai, était peu­plé de clo­dos qui puaient la sueur de che­val.“

Dans ce vase clos, car per­sonne ne peut quit­ter les lieux, les ten­sions montent, les pas­sions s’exacerbent. Et Serge Brus­solo, qui sait comme per­sonne “orga­ni­ser” le chaos, s’en donne à cœur joie. C’est un fes­ti­val, un feu d’artifices de tout ce que l’humain peut inven­ter pour nuire à son prochain.

serge per­raud

Serge Brus­solo, Che­val rouge, Édi­tions du Masque, coll. “Masque poche”, mai 2017, 432 p. – 8,00 €.