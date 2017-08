Luc Brunschwig & Roberto Ricci, Urban — t.4 : “Enquête immobile”

Le dénoue­ment approche



Le 16 mars 2046, dans un conte­neur et dans une cité en ruines, Nar­cisse Mem­ber­tou, le garde du corps de celui qui devien­dra Mon­sieur Foll, est intri­gué. Son patron tra­vaille si len­te­ment sur un robot, alors qu’il a pro­mis de livrer un gigan­tesque parc d’attractions dans un délai très court. La réponse ne l’éclaire pas.

Le robot ter­miné, Foll demande à Mem­ber­tou de l’emmener, sur son dos, dans un endroit bien sec. Il est réveillé par des cris qui se révèlent être ceux d’une dame qui fait l’amour avec Nar­cisse, un spec­tacle qui le ravit. Lorsque Nar­cisse a fini, il l’interroge sur ses rap­ports avec cette dame pour ten­ter de com­prendre com­ment se nouent des rela­tions entre un homme et une femme pour arri­ver à l’acte sexuel. Puis il lui montre, depuis leur bal­con, l’armée de robots qui com­mence les travaux.

Le 29 juin 2059, pour contrer les effets néfastes de l’attaque ter­ro­riste sur les vacan­ciers, les ava­tars de Foll et d’A.L.I.C.E en font des tonnes. Il faut trou­ver des boucs émis­saires. Zach, parce qu’il a épar­gné un homme, perd son sta­tut de flic et est assi­gné à rési­dence. Un jeune gar­çon débarque d’un train et s’achemine tran­quille­ment vers un but connu de lui seul.

Plus tard, Fool fait du voyeu­risme avec le consen­te­ment de Nar­cisse qui lutine une belle femme. Une jolie blonde court vêtue débarque alors dans la chambre de Fool. Il est pani­qué mais se laisse faire par cette entre­pre­nante jeune femme jusqu’à ce qu’il découvre qu’elle est un robot. Il a été conçu par A.L.I.C.E qui vou­drait résoudre les pro­blèmes de son patron avec les femmes, qu’il satis­fasse son envie de rap­ports sexuels.

Mais la chasse aux ter­ro­ristes conti­nue de plus belle, dans tous les sens, avec tous les excès d’une dic­ta­ture accu­lée. Zach, depuis sa chambre, peut avoir accès aux archives de Mon­plai­sir et ce qu’il découvre n’est pas reluisant…

Avec ce qua­trième volet, les révé­la­tions s’enchaînent car le dénoue­ment est proche. Les évé­ne­ments qui ont secoués Mon­plai­sir, ce parc d’attraction pla­né­taire conçu pour accueillir dix-huit mil­lions de visi­teurs par jour (Dis­ney­land joue dans la cour des minus), trouvent un début d’explication. Der­rière toute entre­prise, même celles vouées comme ici au plai­sir sous toutes ses formes et dans tous ses excès, se cachent des souf­frances. Tout le monde ne s’amuse pas, bien au contraire. Le scé­na­riste ne ménage pas ses per­son­nages. Le passé de M. Foll, qui est loin d’être propre, explique cer­taines des situa­tions vécues dans le parc. Zach lève le voile sur d’horribles véri­tés.

La pro­gres­sion inexo­rable que Luc Brun­sch­wig donne à son récit, sa nar­ra­tion fluide, son art d’orchestrer les péri­pé­ties font mer­veille. Il sur­prend conti­nuel­le­ment le lec­teur réa­li­sant un sans-faute dans son récit et fait de ces albums une des séries phares de la bande des­si­née de science-fiction.

Le gra­phisme de Roberto Ricci est admi­rable. Son trait élé­gant et son art du détail éclairent vignettes et planches. Il mul­ti­plie les sortes de vête­ments et les acces­soires, place avec natu­rel les dif­fé­rents pro­ta­go­nistes dans des décors splen­dides, d’une grande inven­ti­vité. Les mises en image, en page sont par­ti­cu­liè­re­ment réus­sies, comme le dyna­misme des scènes d’action.

Enquête immo­bile fait attendre avec impa­tience le dénoue­ment, mais éga­le­ment avec regret car il signera la fin de la série ! À moins que Luc Brun­sch­wig n’ait dans sa manche quelques bonnes surprises.

serge per­raud

Luc Brun­sch­wig (scé­na­rio), Roberto Ricci (des­sin), Roberto Ricci et Manolo Linares (cou­leur), Urban t. 4 : “Enquête immo­bile”, Futu­ro­po­lis, juin 2017, 64 p. – 16,00 €.