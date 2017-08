Fanny Chiarello, Je respire discrètement par le nez

Comment scé­na­ri­ser un petit F1

Entre deux romans, Fanny Chia­rello s’offre par­fois un petit théâtre intime de soi fomenté au sein d’un pacte ludique avec ses lec­teurs. Pour autant, elle laisse libre cours à son ima­gi­naire plu­tôt que de tenir un « compte » pré­cis des évè­ne­ments. L’auteure n’est pas bri­dée par des impé­ra­tifs de mise en scène : nul besoin d’une quel­conque ” unité ” et celle qui est ici chef de choeur ne se place même pas en avant scène.

Chaque phrase amorce le mou­ve­ment d’une balle dans l’air, mou­ve­ment que le lec­teur doit ” com­plé­ter “. Tout semble écrit avec un stylo bic ordi­naire sur un cahier sauvé de la pou­belle. La roman­cière s’amuse avec intel­li­gence en par­lant de son appar­te­ment. Par l’ironie, le cours des choses demeure moins impor­tant que la langue et son « irré­gu­la­rité » programmée.

Le tout est de scé­na­ri­ser le petit F1 de 36 mètres car­rés qu’elle a occupé pen­dant deux ans en sorte de Zep­pe­lin. Non seule­ment parce qu’elle y flotte sur la ville et que tout y est concen­tré mais parce qu’elle y écrit paral­lè­le­ment un roman inti­tulé “Le Zep­pe­lin”. Son titre comme celui de ce jour­nal a été noté sur le bail de cet appar­te­ment. En un tel docu­ment le nom d’auteur est écrit en bas. Ici, il est remis à sa place jusqu’à ce que l’auteur décolle de son Zep­pe­lin avec âme et bagages.

Bien que ne pou­vant être cata­lo­guée dans le rang des écri­vains du lan­gage, la Belge se plaît à jon­gler avec les mots là où, si la per­fec­tion fut dans le démé­na­ge­ment, elle l’est aussi dans ses traces. Fanny Chia­rello en fait émer­ger la satire.

jean-paul gavard-perret

Fanny Chia­rello, Je res­pire dis­crè­te­ment par le nez, Car­nets du Des­sert de Lune, 2017.