Daniele Morresi, In un giardino dipinto / En un jardin peint

Meurtre des images dans un jar­din suisse

Daniele Mor­resi fait de chaque poème un tableau. Rien pour­tant de pure­ment des­crip­tif puisque sou­dain la réa­lité déborde comme insai­sis­sable. Le lan­gage ne cherche pas for­cé­ment à la cana­li­ser mais à expri­mer dans la sim­pli­cité tout ce qu’il char­rie de visible et d’invisible car rien ne se limite à ce qui se laisse voir et appré­hen­der.

Le monde n’est donc pas ce qu’il semble être. Il demeure habité de mys­tères : vient-il de lui-même ou de ce que l’auteur reporte sur lui eu égard à ses propres racines et à sa culture ? Tout un monde pre­mier est sous-jaccent. Entre le vide et le plein et avec un regard bien­veillant sur les êtres et les choses, Mor­resi crée ainsi un espace par­ti­cu­lier autant fla­mand qu’italien.

Qu’il soit peint n’est pas ano­din. Car cette prise implique déjà un déca­lage. Mais l’auteur ne s’arrête pas là : la nature induite par un tel lieu, l’auteur l’imagine loin du simple enchan­te­ment. S’inscrit dans ce nou­veau réel une sai­sie cri­tique dont le souffle est plu­ri­voque.

Le sub­strat pre­mier est donc trans­formé par ces déca­lages qui s’appuient sur le réel sans rien gom­mer de ce qui est — pour ce qu’on nom­mera pour faire simple le poli­ti­que­ment cor­rect – tu. Dès lors, le lieu est par­couru de divers mou­ve­ments. Ils déplacent les lignes afin de les tordre en ondes et cycles. Le jar­din offre en consé­quence une com­mu­nion inavouable qui ne se limite jamais au chant béat de la nature.

jean-paul gavard-perret

Daniele Mor­resi, In un giar­dino dipinto / En un jar­din peint, Tra­duc­tion fran­çaise de Luc Ham­zavi, Avant-propos de Laurent Cen­namo, Samiz­dat édi­tions, des­sins de Mario Car­di­nale, 2017, 104 p.