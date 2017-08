Mylène Besson, Passionnément vôtre (exposition)

L’his­toire d’un désir de l’ordre du collectif

Les œuvres de Mylène Bes­son sont un chant d’amour. L’artiste rameute des spectres : elle les accouche. Chaque des­sin devient le moment de l’opération pour atteindre la com­plé­tude qui porte au-delà de la souf­france. Sur­gissent le silence de l’âme ou son cri. L’artiste crée ce qu’elle veut retrou­ver : l’histoire d’un désir de l’ordre du col­lec­tif.

C’est un appel à la vie. Le corps est là pour expri­mer un flux. Il fait trem­bler les sphères d’en bas, la terre d’en haut. En consé­quence, l’artiste oblige à cher­cher où est le corps, le « vrai », où sont sa sen­si­bi­lité, son être. Elle figure com­ment il peut vrai­ment exis­ter . Ce n’est plus une idée mais une caresse. Le des­sin devient une acti­vité qui montre ce dont le corps est plein.

L’artiste cherche à envoû­ter la pen­sée ou la perdre jusque dans les grandes eaux du « fir­ma­man » où les femmes se baignent en dédou­blant au besoin la valeur des images « saintes » L’artiste secoue l’épaisseur et l’opacité venues de la libido comme du mys­ti­cisme. Mais plu­tôt que d’enfermer le monde, Mylène Bes­son fait sur­gir l’attraction du désir et son res­ser­re­ment : rien n’en sera mon­tré en dehors de ses bour­geons.

L’infini divin sou­dain fait le tapin. Et à ceux qui diraient que l’œuvre ne vaut pas ce que des peintres ont collé aux voûtes de cathé­drales on répon­dra que Mylène Bes­son va plus loin que les pla­fonds qu’ils ont peints. Créant ses œuvres comme si elle voyait pour la pre­mière fois les corps qu’elles des­sinent, elle ne se trompe pas. Les femmes cap­tives jusque là fas­cinent en se mon­trant telles qu’elles sont dans le cycle du lumière.

jean-paul gavard-perret

Mylène Bes­son, Pas­sion­né­ment vôtre, La Côte Saint André, salle Jon­kind, 17 aout — 3 sep­tembre 2017.