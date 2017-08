Gianlucca Galtrucco, For Your Consideration

Une inter­ro­ga­tion fon­da­men­tale sur l’art et des mondes interlopes

Le pho­to­graphe ita­lien Gian­lucca Gal­trucco a choisi de s’expatrier à Los Angeles pour une rai­son majeure : la cité des anges est celle du cinéma. Elle favo­rise l’occasion de vivre et jouer avec les illu­sions. L’artiste ne s’en prive pas afin de rendre fami­lier l’inconnu et inconnu le fami­lier par effet de réa­lisme trans­formé. La ville cali­for­nienne offre dans ses ten­ta­cules des occa­sions de s’émerveiller au sein même du quo­ti­dien. Gal­trucco découvre par­tout des images dra­ma­tiques ou comiques. Il cherche dans la ville elle-même et ses immenses « fau­bourgs » des occa­sions pour relier l’artifice au réel.

Il crée ainsi des sortes de tableaux de rêves et de cau­che­mars où tout est poussé à l’extrême. Beau­coup de ces mon­tages rap­pellent bien sûr le cinéma, son indus­trie, ses stu­dios et leurs décors. A par­tir de là, toute une ima­ge­rie plus ou moins réelle ou fausse se recompose.

Les per­son­nages eux-mêmes deviennent des car­casses étranges dans divers jeux de miroirs ou de relances. L’artiste pro­pose une forme d’apparition para­doxale, de pré­sence en creux. L’image ne crée ni la pos­ses­sion car­nas­sière des appa­rences, ni la mime­sis dont le pré­tendu “réa­lisme” reste la forme la plus détes­table.

L’ébranlement du regard réclamé à l’art passe ici par des struc­tures qui jouent du dedans et du dehors, de l’envers et de l’endroit en un céré­mo­nial hal­lu­ci­na­toire mais non sans humour. L’imaginaire trouve la pos­si­bi­lité de faire émer­ger non une simple image au sens pic­tu­ral du terme mais une inter­ro­ga­tion fon­da­men­tale sur l’art et des mondes interlopes.

jean-paul gavard-perret

Gian­lucca Gal­trucco, For Your Consi­de­ra­tion, Hatje Cantz, Ber­lin, 2017, 116 p.