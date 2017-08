Françoise Galeron, Léthé (exposition)

Quoi où ?

Fran­çoise Gale­ron crée des nar­ra­tions mys­té­rieuses et trou­blantes. Tout paraît clair mais néan­moins se pro­duit — à la vue de telles images — une perte de conscience sou­li­gnée par un texte de Fran­çois Pic : “Ici/ Dans la nuit / Le froid est peau de cha­grin ». Le poème et les images laissent « le silence nous mordre à pleines dents ». Sous chaque image et sous les choses mani­festes jaillit de manière insi­dieuse, comme l’écrit la pho­to­graphes, des « choses invi­sibles, secrètes » dans des temps qui semblent se mêler : est-on encore dans le pré­sent, encore dans le passé ou déjà dans le futur ? Le corps est à l’image mais c’est bien de l’âme dont il est ques­tion et de ses « traces, empreintes, signes, causes. » précise-t-elle.

Si bien que dans une telle série l’intrigue ne compte pas ou peu. L’atmosphère est lyn­chéenne — agres­si­vité et kitch en moins. Si bien que l’on bas­cule dans une atmo­sphère à la Anto­nioni ver­sion post­mo­derne. Néan­moins, au-delà de pos­sibles réfé­rences, la façon dont la pho­to­graphe sai­sit le monde lui appar­tient en propre. L’œuvre est donc bien une trace, une tra­ver­sée, un pas­sage. La notion de « res­sem­blance » y devient tout autre de ce qu’elle est habi­tuel­le­ment dans la pho­to­gra­phie comme au cinéma.

Tout prête à remo­de­ler le monde en des formes dif­fé­rentes selon des exten­sions impro­bables. Si bien que la pul­sion sco­pique du regar­deur change de valeur. Fran­çoise Gale­ron ques­tionne non seule­ment la repré­sen­ta­tion du corps mais ce qu’il induit. Le monde prend une autre colo­ra­tion à tous les sens du terme. Sans nos­tal­gie, le créa­trice recon­duit à la fron­tière de l’identification et d’un ter­ri­toire non encore révolu — à moins qu’il ne soit pas encore arrivé, là où plai­sir et effroi se conjuguent.

jean-paul gavard-perret

Fran­çoise Gale­ron, Léthé, L’atelier de pho­to­gra­phie — Arles Gal­lery, du 3 juillet au 24 sep­tembre 2017.