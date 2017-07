Mathieu Hilfiger,  Samson sur la colline

L’aube dans une ombre

Dans son par­cours entre amont et aval, Sam­son, le pro­ta­go­niste épo­nyme de la pièce, nous fait pas­ser par le som­met de la col­line et par sa pente, le temple et la nature sau­vage, l’eau de la source et la pous­sière du che­min, le roi et l’oiseau, le passé et l’avenir, la guerre et la paix, le silence et la musique, le rêve lucide et la veille brouillée, le fémi­nin et le mas­cu­lin, le fémi­nin et le fémi­nin, le gro­tesque et le sublime, les Lumières de Kant et le sur­moi de Freud, le génie du lieu et les dis­cours poly­sé­miques, le sacré et la psy­cha­na­lyse…

Bref, ce texte croise les êtres, les objets et les dis­cours, les frotte les uns contre les autres jusqu’à ce que quelque chose com­mence, et com­mence vrai­ment, l’amorce ou l’étincelle d’une déci­sion libre. L’aube dans une ombre.

Ce que l’on com­prend, pour le dire rapi­de­ment, c’est que se crée là dans cette pièce, peut-être son enjeu, un hors-lieu, de l’étranger, un espace d’entre-deux pour que quelqu’un (ou quelques uns) advienne à soi-même et réen­clenche l’origine. Pour cela, c’est ce que Sam­son com­prend grâce à Cyclades-Sarah et à l’eau des contra­dic­tions, il lui faut s’inventer une “autre langue que la sienne” pour se dire soi-même en tant qu’advenant, en tant que vivant et que nais­sant.

Il lui faut, après avoir recon­quis sa liberté (ou l’intact en soi), le regard ou la pro­po­si­tion d’un autre, le ter­ri­toire d’un autre, et sur­tout la langue d’un autre. C’est dans la langue de l’autre que quelque chose comme une ipséité peut seule se dire : ce rap­port authen­tique avec soi-même qui, à la dif­fé­rence de l’identité, sup­pose l’écart, l’accueil des dif­fé­rences ou des contradictions.

Dès le début, on est frappé par le très beau per­son­nage de Cyclades qui se détache très net­te­ment par rap­port aux autres per­son­nages (de sorte, que dès son appa­ri­tion — magni­fique scène 6 de l’acte II -, on sait que Sam­son ter­mi­nera son par­cours avec elle). Grande droi­ture, une façon de se tenir claire qui lui vient sans doute de son expé­rience de l’exil. Sa réduc­tion, elle l’a déjà faite dans cette expé­rience. On peut être sen­sible aussi au fait qu’elle s’appelle Sarah, qu’elle appar­tienne, par son pré­nom, au peuple de l’exil (celui qui sait dire merci et que, s’il n’avait pas existé, il aurait fallu inven­ter, disait Jan­ké­lé­vitch), qu’elle soit entre deux noms, deux peuples, deux pays, deux langues (comme Sam­son est entre deux amours) et quelle appa­raisse à ses yeux comme son” étrange je” (l’expression est de Jabès)…

Enfin, essen­tiel est ici ce choix du nom de Sam­son, cette relec­ture de l’épisode biblique qu’il auto­rise : faire de la fai­blesse le lieu d’une vraie force, et de ce qui se passe sous les che­veux l’origine véri­table du “je veux”. Une façon de revi­si­ter le mythe du héros. Avec lui, on peut “fuir seul vers le seul” (Plo­tin) et reve­nir plu­sieurs et un peu plus soi-même.

jean-marc sour­dillon

Mathieu Hil­fi­ger, Sam­son sur la col­line, Thot, théâtre, fin 2017

Mathieu Hil­fi­ger est né en 1979 à Stras­bourg. Etudes de phi­lo­so­phie et de lettres clas­siques. Il crée une œuvre poly­morphe sans dis­cri­mi­na­tion de formes : poé­sie, théâtre, récits, frag­ments, articles, entre­tiens, etc., sou­vent pré­sen­tés dans des ouvrages et revues. Il dirige la mai­son d’édition lit­té­raire Le Bateau Fan­tôme, dont les titres sont conçus et impri­més en France sur des papiers éco­lo­giques d’excellence. Der­niers ouvrages parus : Les Rési­dents (Thot, 2016, théâtre), Aux Archives (Édi­livre, 2017, théâtre) et Ful­mi­na­tions (Henry, poé­sie). À paraître fin 2017 : Sam­son sur la col­line (Thot, théâtre) et La tour des cor­beaux (Le Bal­let Royal, récits).