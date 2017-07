Paula Daly, Ma meilleure ennemie

Amies… enne­mies pour la vie !



Natty et Sean tiennent un hôtel dans la région des Lakes au Nord Ouest de l’Angleterre, et mènent une vie très ordon­née, entou­rés de leurs deux filles Alice et Feli­city. Tou­jours débor­dés, ils prennent rare­ment du temps pour leur couple, mais semblent heu­reux de leur vie de famille ran­gée et tran­quille. Jusqu’à ce qu’un coup de télé­phone en pro­ve­nance du Sud de la France leur annonce que Feli­city y est hos­pi­ta­li­sée pen­dant un séjour sco­laire. Natty n’a pas d’autre choix que de se rendre en urgence au che­vet de sa fille, pas­sant d’abord le relais à sa meilleure amie Eve.

Cette der­nière, de pas­sage dans la région, se voit donc confiée le foyer de Natty, qu’elle va rapi­de­ment s’approprier. Quand Natty revient de France avec Feli­city, tout a changé. En quelques jours, sa meilleure amie a séduit son époux, qui veut divor­cer, et s’est rap­pro­chée de sa fille aînée. Tout l’univers de Natty s’effondre, et elle est loin d’être au bout de ses sur­prises. Eve semble prête à tout pour détruire la vie de Natty, mais que cache-t-elle donc ? Qui est Eve réellement ?

Après La faute, paru en 2014, Paula Daly nous livre son second roman, un thril­ler psy­cho­lo­gique des mieux maî­tri­sés. La nar­ra­tion très ryth­mée est cen­trée autour d’une rela­tion ami­cale qui vire au cau­che­mar. En fai­sant entrer Eve dans sa vie fami­liale, Natty, femme de carac­tère, fait entrer le loup dans la ber­ge­rie, et voit peu à peu tout ce qui fai­sait sa vie s’écrouler. Le mari aimant devient infi­dèle, ses filles font leur crise d’adolescence et s’éloignent d’elle, et le visage d’Eve, tel le per­son­nage du film de J. Man­kie­wicz , se dévoile dans les prismes d’un miroir aussi brisé que la vie des deux pré­ten­dues amies.

L’auteure met à mal le couple tra­di­tion­nel, et montre les fai­blesses d’un homme proche de la qua­ran­taine, inca­pable de résis­ter à la ten­ta­tion. S’y ajoute une femme brillante, qui croyait avoir réussi, une autre mani­pu­la­trice à l’extrême, et un passé plus que dou­teux pour beau­coup, et vous obtien­drez les élé­ments d’un thril­ler réussi, qui vous donne des sueurs froides à chaque cha­pitre, et l’envie de vous battre au côté de l’héroïne pour faire tom­ber sa “meilleure ennemie”.

Les per­son­nages sont bien loin d’être lisses, et leur psy­cho­lo­gie est tra­vaillée, ce qui les rend cré­dibles et atta­chants (sauf pour la per­verse Eve !). On se demande com­ment tout va s’arrêter, et le sus­pense est hale­tant jusque dans les der­nières pages. Ce deuxième roman est encore plus réussi que le pre­mier, et l’auteure dis­sèque avec brio le quo­ti­dien d’une famille, et les doutes que tout un cha­cun peut voir sur­gir en vieillis­sant.

Après avoir lu ce livre, il est pro­bable que vous reli­siez bien le cv de vos amis avant de leur deman­der de jouer les baby-sitters pour votre famille.

franck bous­sard

Paula Daly, Ma meilleure enne­mie, Pocket, 2017, 448 p. — 7,80 €.