Claude Chuzel : “Échappées et échappatoire” : entretien avec l’artiste et écrivaine ( Coffret)

L’œuvre de Claude Chu­zel crée des syn­chro­nies visuelles et poé­tiques. Tout s’élève en construc­tions impec­cable pour offrir la pos­si­bi­lité de lire autre­ment en regar­dant ce qui se passe. Trames et figures créent un ver­tige de points de vue, un car­rou­sel de pos­tures dans un tour­noie­ment de mots, de pho­to­gra­phies, de pein­tures. Tout se mêle en écharpes moel­leuses comme en pro­mon­toires lin­guis­tiques. L’hétérogène crée un monde jouis­sif et beau de lave et de résine : images-peintures, tableaux-poèmes, gourmandises.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ? La lumière.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfants ? Intacts.

A quoi avez-vous renoncé ? à rien.

D’où venez-vous ? Je viens de l’amour, des livres, de la musique qui m’ont entou­rée dans mon enfance.

Qu’avez-vous reçu en héri­tage ? Renon­cer à rien…

Un petit plai­sir quo­ti­dien ? Je n’ai que de grands plaisirs.

Com­ment défi­nis­sez vous votre lien entre texte et image ? L’alpha et l’oméga, l’envers et l’endroit.

Quelle est la pre­mière image dont vous vous sou­ve­nez ? Je pense au « joueur de flûte de Hame­lin » illus­tré par Samivel…tout rouge, dans une contre-plongée qui lui fait occu­per toute la page,la ronde des enfants est à ses pieds…

Il y a aussi la magie des décal­co­ma­nies, le coton imbibé d’eau qui per­met­tait après une caresse sur le papier de révé­ler la couleur …

Et votre pre­mière lec­ture ? « Michka », …tou­jours les albums du Père Castor

Quelles musiques écoutez-vous ? Toutes les musiques…savantes et populaires

Quel livre aimez-vous relire ? « La Recherche », y plon­ger au hasard, savou­rer l’humour de Proust

Quel film vous fait pleu­rer ? Tous les Dou­glas Sirk. “Imi­ta­tion of life” par exemple

Qui voyez-vous dans votre miroir ? Les miroirs mentent sou­vent, il ne faut pas les croire.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?.….

Quel lieu a valeur de mythe pour vous ? J’ai aimé pas­sion­né­ment Rome où j’ai vécu, mais Venise est un besoin, plu­sieurs fois par an.

De quels artistes et écri­vains vous sentez-vous proche ? Sten­dhal Céline Proust Flau­bert .…et cent autres.…et les anglaises et les amé­ri­cains et .…un liquide amniotique

Qu’aimeriez vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ? Sur­tout pas d’anniversaire !

seule Sophie Calle a su répondre à cette tragi-comédie

Que défendez-vous ? La liberté, mal­gré son coût

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”? et Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?” Lacan et W. Allen sont des génies du dis­cours, ils y nagent et nous y noient…parfois

Pré­sen­ta­tion et inter­view : Jean-Paul Gavard-Perret, le 9 juin 2017.