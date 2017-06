Catherine Gil Alcala, La Somnambule dans une Traînée de Soufre

Circus Minor pour dor­mir debout

Se vou­lant «extrait de roche sous l’éboulis » (Bashung), Cathe­rine Gil Alcala n’est que son ersatz. Elle rate tota­le­ment le coche. Ce qui peut arri­ver à tout le monde. Reste une traî­née ou une flaque d’oxymores à la pré­ten­tion rare. N’est pas en effet l’auteur de « Fan­tai­sies mili­taires » qui veut et quand le néo-surréalisme n’est que de tapis­se­rie, la poé­sie fait le mur.

La poé­tesse d’ailleurs n’est pas dupe de son échec. Dans un éclair de luci­dité, elle adresse à son lec­teur cette sup­plique : « buvons le vin des inep­ties ». La bou­teille est ouverte et son contenu encal­miné au sein de vers apa­thiques. Ils se veulent cos­miques et défi­ni­tifs : « Les pla­nètes jouent des tours de passe-passe à l’infini téles­co­pique / Le beau couple d’étoiles paré de pluie, là est la peur du tigre ». Tout n’est que tocs en stucs et tiques sur la peau de mère la poésie.

Spécia­liste des adjec­tifs gran­di­lo­quents sans queue ni tête, l’auteur ne pro­pose qu’un sal­mi­gon­dis pria­pique. A défaut de secousses sis­miques, il aurait fallu au moins un songe savant pour faire des miracles. Mais ne reste qu’une mon­naie déva­luée : la poé­sie lui a faussé com­pa­gnie dans ce qui se veut pro­vo­ca­teur mais tient d’un cir­cus minor à dor­mir debout : l’huile de vidange poé­tique rou­coule dans des tous­so­te­ments forts clos et for­clos d’une badi­ne­rie folklorique.

jean-paul gavard-perret

Cathe­rine Gil Alcala, La Som­nam­bule dans une traî­née de soufre, Edi­tions La Mai­son Brû­lée, 28240Saint Mau­rice Saint Ger­main, 2016, 108 p. — 13,00 €.