Adèle Nègre, Exposition

Les cho­ré­gra­phies d’Adèle

Adèle Nègre aime jouer avec les mor­ceaux du corps, les échelles et les verres dépo­lis. Se créent divers liens entre l’imaginaire et le réel. Appa­rem­ment il ne se passe rien sinon des poses étranges : si bien que chaque fois c’est au regar­deur d’imaginer encore. La pho­to­graphe décom­pose le mou­ve­ment et le fixe, le voyeur crée avec cette immo­bi­lité un mou­ve­ment là où des formes créent une exis­tence étrange.

S’agit-il d’une comé­die humaine, celle de la séduc­tion voire de la sédi­tion ? Les cho­ré­gra­phies d’Adèle laissent pla­ner le doute. Etude du corps et de ses pos­si­bi­li­tés de jeu, enjeux de la pho­to­gra­phie et ses pos­si­bi­li­tés : tout est relié en un enra­ci­ne­ment teinté d’humour et bien sûr d’érotisme.

Entre sophis­ti­ca­tion et sim­pli­cité, avec légè­reté et sérieux les pho­to­gra­phies créent un laby­rinthe optique. L’ »objet » que nous croyons voir en appelle un autre. Si bien que l’appareil photo sur pied fixe devient une mitrailleuse appa­rem­ment inof­fen­sive. Mais le doute est per­mis. Certes, l’image ne tue pas : elle fait mieux : elle crée une emprise, un ques­tion­ne­ment, une sidération.

jean-paul gavard-perret

Adèle Nègre, Expo­si­tion, Cor­ri­dor Ele­phant, Paris, 2017.