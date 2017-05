Péter Esterhàzy, La Version selon Marc — Histoire simple virgule cent pages

Jésus II

Le nar­ra­teur de cette ver­sion « évan­gé­lique » est appa­rem­ment apha­sique. Ses proches le croient sourd et muet. Mais, en tout état de cause, il écoute et écrit. Raconte son his­toire et celle de sa famille consi­dé­rée comme « enne­mie du peuple ». En tant que telle, elle est fut chas­sée de Buda­pest et béné­fi­cia d’un pay­san garde-chiourme. Dans cet exil, l’enfant est l’auditeur atten­tif des scènes de ménage de ses ascen­dants et des doutes de sa grand-mère sur les voies de plus en plus impé­né­trables de Dieu.Dès lors, pour­quoi ne pas le rem­pla­cer ? Il joue lit­té­rai­re­ment par­lant une ver­sion du type « Jésus II ». Il se trouve ainsi en meilleur pos­ture que Dieu lui-même : ce der­nier ne peut adres­ser ses prières à per­sonne sinon à écrire un Evan­gile selon lui-même. Hélas ! — à l’inverse du nar­ra­teur -,Dieu n’écrit pas. Et lui-même à besoin de sbires scribes.

D’où les délices de la nar­ra­tion de cette enfance magyar où l’écrit biblique prend des accents humo­ris­tiques, manière de dédra­ma­ti­ser sa propre his­toire en sauts d’hommes (et go more). Dans les affres sévères d’hivers socia­listes, l’auteur tire bien des affaires au clair sans en don­ner les clés. Car même un évan­gile n’est pas fait pour décro­cher la lune.

Sous l’orage de l’histoire le muet vole à perte baleine sans pour autant uti­li­ser de para­pluie dans son écri­ture. Dans son no man’s langue, les mots sont cirés comme il faut afin que le réel y glisse. S’envolant, ils dansent un tango argent teint en hon­grois, bifide bi-raisin auprès de celles et ceux qui, lubriques, vitu­pèrent tant ils ont de res­sorts au lit.

En ce livre, le cœur du nar­ra­teur est pieds nus jusqu’au cou. Il rêve de cou­cher entre les branches de jambes où pousse la fleur unique. Tel un oiseau, il a faim d’extase tan­dis que son mur­mure caresse à rebrousse-poil les garants de la farce qu’ils font jouer aux din­dons qui n’osent pas leur voler dans les plumes. Péter Este­rhàzy à l’inverse ne s’en prive pas.

jean-paul gavard-perret

Péter Este­rhàzy, La Ver­sion selon Marc — His­toire simple vir­gule cent pages, tra­duc­tion du hon­grois : Agnès Jar­fas, Gal­li­mard, coll. « Du monde entier »,Paris, 2017.