Thierry Rat, Nenette dite six fesses

Art-pot

« Quand un bour­gui­gnon tra­verse sa langue fran­çaise d’est en ouest, du nord au sud, non à pas d’escargot ni de bigor­neau, mais à rail de sérail SNCF, ce tra­jet devient aléa­toire, jubi­la­toire, défé­ca­toire ». Dès lors sur­git une his­toire poly­pho­nique plus ou moins impro­bable selon dif­fé­rents axes non pola­ri­sés. Les fesses de Nénette — qui la font mul­tiple et une — per­mettent de remon­ter autant à la « nuit sexuelle » chère à Qui­gnard qu’à l’origine paléo­li­thique des ani­maux humains. Et plus par­ti­cu­liè­re­ment le mas­cu­lin tou­jours fier de son totem majus­cule et tau­rin.

Le plai­sir de la pro­créa­tion demeure aussi pré­gnant que dans les temps pré­his­to­riques même si les pro­grès humains ont valo­risé le désir et sa réa­li­sa­tion plus que l’enfantement pro­pre­ment dit. Ce der­nier peut se réduire à une hypo­thèse vague. D’autant que grâce à ses attri­buts culbuto démul­ti­pliés, Nénette nous rap­proche d’un modèle gonzo. Elle désaxe les fon­de­ments de l’archéologie du sexe voire de l’humain là où le texte demeure « poé­trique » et per­met de fesse-toyer à sou­hait sans man­quer de fon­de­ment : bien au contraire.

Nénette a la liberté de tra­ver­ser en robe légère l’été ou la reti­rer en tra­ver­sant son appar­te­ment en col­lants. Dans les deux cas peuvent com­men­cer des actes abu­sifs ou « cor­po­rates ». D’autres images se des­sinent en fili­grane. Le sexe des ogres ima­gine entrer dans ce corps. Nénette peut res­ter stoïque voire amu­sée. Mais pas for­cé­ment. Elle peut aussi bien tran­cher le sexe ou — en infir­mière des vices et sévices — le ban­der….

Nul accroc dans la soie­rie de ses col­lants même lorsque éti­rés eu égard à ce qui s’y cache et fier de son barda, elle parade dans cet habit d’officiante afin de trans­for­mer la nudité notoire, his­toire de la faire jouer. Bref, des voyeurs elle ne redoute pas le ton­nerre. Quant à ceux-ci, ils veulent en voir et en avoir plus dans son théâtre et devoir de mons­truo­sité. Quelqu’un en elle, dit de ne pas aller plus loin. Mais sans pâtir de l’interdit, elle en impose un qui est des plus ironiques.

jean-paul gavard-perret

Thierry Rat, Nenette dite six fesses, L’âne qui butine, Mous­cron, Bel­gique, 2017.