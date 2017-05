Lilian Bourgeat, Exposition

Spec­tra­lité du monde

Lilian Bour­geat s’est spé­cia­lisé dans le sur­di­men­sion­ne­ment d’objets du quo­ti­dien : bottes, brouettes, ampoules élec­triques. . L’exposition d’Annecy est à ce jour la plus impor­tante de l’artiste. Elle ras­semble une qua­ran­taine d’œuvres de « Piggy Bank » (1998) à « Filet » (2017). L’amplification du réel devient aussi poé­tique qu’inquiétant et bou­le­verse la per­cep­tion du monde.

L’exposition se pro­longe par une struc­ture qui ques­tionne le deve­nir des abeilles et de l’homme.

Céré­brale et phy­sique, l’œuvre est l’inflexion ou la réso­nance d’une liberté for­melle renou­ve­lée, enri­chie. Des frag­ments déca­lés ou assem­blés flottent. Par une telle spec­tra­lité, la vision du regar­deur fluc­tue. Cet art est essen­tiel car il est ni contraint, ni pro­grammé : il est porté par une extrême atten­tion autant à l’art qu’au monde.

L’œuvre dans sa men­ta­li­sa­tion même crée une émo­tion par­ti­cu­lière : celle d’un face à face sans ten­sion ni pré­ci­pi­ta­tion. Elle ne per­met plus de se sous­traire à une pré­sence mys­té­rieuse et qui a bien peu d’équivalents dans l’art du temps.

jean-paul gavard-perret

Lilian Bour­geat, Expo­si­tion, Fon­da­tion Clau­dine et Jean-Marc Salo­mon, Manège du Haras, Annecy, du 10 juin au 15 octobre 2017.