Erik Kessels, The many lives of Erik Kessels (exposition)

Un bain de jou­vence reliant passé et présent

Pour Erik Kes­sels – pho­to­graphe qui ne pho­to­gra­phie pas ou peu – ‚ la pul­sion ico­nique ne va pas dans le sens d’une contrac­tion mais d’une expan­sion pro­téi­forme. L’évocation du « léger rien » comme du tout est là pour rebon­dir en forme d’appel. His­toire non de recom­men­cer ce qui a fui mais de trans­for­mer ce qui fut en images épi­pha­niques que l’artiste récu­père et recon­tex­tua­lise.

L’Imaginaire change de régime, aban­donne ici les simples domaines tra­di­tion­nels de la prise ou de l’évocation afin de créer une quin­tes­sence là où les lieux d’écart et de silence sont trans­bor­dés, afin d’atteindre les émo­tions des choses et des êtres non sans humour voire farce totale jusqu’au moment où ce qui est caché der­rière se mette à suinter.

La sur­face tan­gible de l’image trouve une pro­fon­deur à l’instar du son déchiré par la musique sérielle que le néer­lan­dais appré­cie. . Se per­çoit une pas­se­relle de visions sus­pen­dues à des hau­teurs ver­ti­gi­neuses ou plon­gées dans un bain de jou­vence reliant passé et pré­sent. Chaque mon­tage génère une créa­tion qui n’est plus certes la réa­li­sa­tion des pos­sibles mais donne à voir quelque chose d’inédit, et per­met de péné­trer en des lieux phy­siques et sen­suels qui réveillent les « vieilles » images .

jean-paul gavard-perret

The many lives of Erik Kes­sels, Camera – Cen­tro Ita­liano per la Foto­gra­fia, Du 1er juin au 30 juillet 2017, Turin.