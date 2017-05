Avant et après

Alain Duault est un poète rare qui n’écrit que ce qu’il y a de plus pro­fond pour lui et pour nous. Pas de des­crip­tifs ou de déco­rum : faire de la poé­sie à la fois le plus abs­trait et le plus concret des arts. Et un appel, dans une marche « for­cée » dans les rues des sou­ve­nirs. Mais pas seule­ment. Le tout pour conduire l’être vers ce qu’il a perdu et ce qui lui échappe.

Pour autant, Duault ne tombe pas dans une simple « nos­tal­gia » à la traîne d’une queue de comète. Le poème s’étoile dans un acte qui devient une actua­li­sa­tion inédite de l’ordre du sym­bole maté­riel au-delà d’un défaut, d’une absence. S’affirme un ailleurs ici même comme pré­sence puis­sante et imma­nente face aux repré­sen­ta­tions héri­tées. Bref, l’œuvre en ses « fila­tures » efface le noc­turne au pro­fit de la lumière.

Qui se montre ? Qu’est-ce qui est révélé ? A l’imago, au fan­tasme est sub­sti­tuée la vision de ce qui échappe et que Duault sai­sit autant à l’instinct, l’émotion que par l’intelligence. Ce qui s’ignore et ce qui se perd et demeurent. Le poète leur donne une clarté aux effi­le­ments de la lune à son pre­mier quar­tier comme lorsqu’elle est pleine. Sur­git une pré­sence sourde, sen­suelle devant le ciel. Il existe des bords et des cœurs. Mais pas celui qu’on assi­mile à l’âme. D’où la ten­dresse du vide, du plein, de la lumière.

Reste la recherche « des seins tendres une dou­ceur fram­boise /Peut-être la beauté.» Cela suf­fit à rem­plir une vie.

jean-paul gavard-perret

Alain Duault, Ce léger rien des choses qui ont fui, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, Paris, 2017.