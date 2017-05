Ben Hopper, Natural Beauty

Hands-up !

Le pho­to­graphe anglais Ben Hop­per réa­lise un pro­jet par­ti­cu­lier avec Natu­ral Beauty. L’artiste ren­verse la règle de la pho­to­gra­phie de mode qui consi­dère la femme comme belle uni­que­ment si elle est épi­lée. Afin de la prendre de court cette vision, il pré­sente des actrices et des amies, bras en l’air pour mon­trer leur pilo­sité qui n’est pas et pour le moins sans charme.

A sa manière, il joue le pré­da­teurs des prédateurs-scénaristes ortho­doxes. Ce retour à une vision plus natu­relle (qui satis­fera autant les fémi­nistes et les Femen) com­mence une lutte contre les sté­réo­types et la rési­gna­tion incons­ciente qu’ils fomentent.

Les courbes des femmes offrent à ce nou­veau repé­rage un autre gla­mour voire quelque mys­tère et quelque secret. Manière aussi de pro­duire des diver­gences épis­té­mo­lo­giques sur la pho­to­gra­phie de charme por­teuses de sus­pectes inti­mi­da­tions sémio­lo­giques.

Bref, la photo rede­vient « décoif­fante ». Elle porte un trouble sur les images char­gées de l’hypocrisie fon­da­men­tale du monde aca­dé­mique de l’art et de la mode. Il n’est pas besoin du lustre ou du pres­tige de l’épilation et des dik­tats du confor­misme de la sou­mis­sion. Ici le natu­rel chassé revient au galop.

jean-paul gavard-perret

https://www.therealbenhopper.com/Projects/Natural-Beauty, 2017.