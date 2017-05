Anton Ljuvjine, Fantasia

Supplique de lumière

Pamphlet et mani­feste, le livre d’Anton Ljuv­jine est un texte hybride et inégal. Il se peut d’ailleurs que l’auteur l’ait conçu comme tel. Un cer­tain débal­lage du moi pen­seur absolu et la pré­ten­tion empha­tique de n’être pas com­pris avant la fin du pro­chain siècle agacent par­fois. Mais l’impression que donne le livre est com­pen­sée par la recherche d’une voix dont l’auteur res­sent — à la fin de ce flo­ri­lège – le besoin de la nuan­cer et de trou­ver d’autres inflexions.

Il se veut néan­moins et avant tout un écri­vain de la vio­lence, un chien fou et enragé qui trou­ve­rait sa place entre le tru­queur Mélan­chon et le génie Artaud. Plus que les deux, l’auteur reste en connexion avec un pré­sent face auquel il ne prend pas encore la dis­tance effi­ciente du sage. C’est pour­quoi et sans le vou­loir il se trouve pri­son­nier d’une Répu­blique « à la pré­ten­tion sur­an­née » qui lui pèse jusqu’à l’insupporter.

Le pri­vi­lège de la jeu­nesse per­met d’asséner des véri­tés qui par­fois touchent juste mais par­fois enfoncent des portes ouvertes. Mais à chaque lec­teur d’en juger à tra­vers sa propre sub­jec­ti­vité. L’auteur mul­ti­plie des manœuvres tex­tuelles pour faire sur­gir, de manière plus nue et plus crue (voire cruelle), le mys­tère de l’être comme celui du réel ren­dus à sa vacuité pour ce der­nier, à l’impossibilité pour le pre­mier — d’être face au monde tel qu’il est.

Par contre­coup sur­git la lutte de l’auteur pour saillir de « tous ses trous noirs ». Le texte reste de manière frac­tale à la recherche de la lumière à tra­vers un lot d’imprécations là où ne peut s’exprimer d’une cer­taine manière que l’impossibilité de paroles mais qui para­doxa­le­ment se gonfle de verve ardente.

Égaré dans un rai de lumière ou un flam­beau, Lju­vine fait de chaque texte le point de départ au déploie­ment d’une volonté de parole révol­tée. Conser­vant peu d’emprise sur le monde — déjà dis­paru ? -, l’auteur compte néan­moins sur ses propres mots et sur sa propre conscience qui volon­tai­re­ment feint de dérailler. Le fatum lit­té­raire se crée par une écri­ture qui refuse la pru­dence et plus encore la pré­cau­tion ora­toire là où la rela­tion avec les autres et à soi-même demeure per­pé­tuel­le­ment entra­vée.

Tou­te­fois, face à une “soif de noir à mou­rir” (Beckett) demeure la sup­plique de la lumière. La parole est comme extor­quée à elle-même au sein de l’impossibilité ou non d’espérer un jour atteindre l’introuvable soi avant que tout s’éteigne.

jean-paul gavard-perret

Anton Ljuv­jine, Fan­ta­sia, Edi­tions Tin­bad, coll. « Tin­bad Chant », Paris, 2017, 172 p. — 16,00 € (A paraître le 15 juin).