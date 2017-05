Jane Austen, Evelyn

Double porte

Selon Jane Aus­ten, il existe dans un lieu perdu du Sus­sex appelé « Eve­lyn » qui est un des plus beaux lieux d’Angleterre. Un jeune cava­lier qui tra­versa vingt ans avant l’écrivaine le vil­lage éprouva la même impres­sion. Il s’y arrêta et demanda s’il exis­tait là une demeure à louer pour s’y installer.Mais sous le sémillant jeune homme se cache un bour­geois cynique et odieux. En trou­vant une mai­son à son goût, il décide d’épouser la fille de ses loueurs et pro­pose un mar­ché pour le moins sor­dide et ava­ri­cieux. Il désire rece­voir le beurre et l’argent du beurre, à savoir la fille aînée accom­pa­gnée d’une dote consi­dé­rable (l’argent de la famille et tous ses biens).

Jane Aus­ten ren­verse tota­le­ment la vision du gen­til­homme roman­tique, doux, atten­tionné si appré­ciée dans les romans de l’époque. Le rustre et oppor­tu­niste Fre­de­rick Glo­wer devient le modèle du par­fait salaud et de l’absurdité quasi sur­réa­liste d’un gro­tesque social qui se cache sous les appa­rences de bien­séance bour­geoise. Dès ce texte de jeu­nesse, Jane Aus­ten ren­voie de la société une vision anti­con­for­miste, sub­ver­sive et d’une iro­nie violente.

Le style est sec, dégagé de toute graisse pour rendre inso­lites les choses les admises comme habi­tuelles. L’Anglaise se débar­rasse de tout sen­ti­men­ta­lité ou com­pas­sion. Il y a là de nom­breuses mor­sures qu’entraîne le modus exis­ten­tiel d’une société ron­gée par l’argent et ses règles. « Eve­lyn » comme le reste du pays en est fly­toxée. L’auteure en montre les ravages. Si bien que dans ce texte méconnu (et laissé à l’état de « work in pro­gress »), elle est déjà celle qu’elle allait deve­nir : une pion­nière des écri­vaines modernes et révol­tées. Vir­gi­nia Woolf n’est pas loin.

jean-paul gavard-perret

Jane Aus­ten, Eve­lyn, tra­duit de l’anglais par Jean-Yves Cotté, Edi­tions Gwen Catala, 2017 — 9,00 €.