Philippe Sergeant, Gilles Deleuze, l’automate spirituel. De l’art monographique

Entre deux eaux

« Nous ne pré­ten­dons pas être deleu­ziens » : telle est la conclu­sion de Phi­lippe Ser­geant. Du phi­lo­sophe, il retient « la cri­tique radi­cale de la pen­sée dog­ma­tique ». Mais — et à son cor­pus défen­dant — la pen­sée deleu­zienne a néan­moins éta­bli une nou­velle doxa. Preuve que Deleuze avait rai­son lorsqu’il écri­vait qu’il existe « un bloc mono­li­thique » au fond de l’esprit. Cha­cun, par sécu­rité, pré­fère assu­rer ses arrières avec une pen­sée de réfé­rence qui devient un « amor fati ».

A l’effraction pro­po­sée par Deleuze, à son dyna­misme, la pen­sée — en son nom — a répondu en se repliant sur un nou­veau « quant à elle ». Tou­te­fois — comme le rap­pelle Ser­geant -, Deleuze a fixé une rigueur plus qu’un sys­tème afin que le devenir-être trouve une déter­mi­na­tion déga­gée d’un “éter­nel retour”.

En ce sens, l’œuvre conserve un prin­cipe actif face aux dif­fé­rentes formes d’ « into­lé­rables » (plus que d’intolérances) qui pol­luent le monde et ses repré­sen­ta­tions et font de l’homme cet « auto­mate spi­ri­tuel » inca­pable de réac­tion. Deleuze a ainsi remis en scène et en crise la repré­sen­ta­tion en s’appuyant sur Leib­niz que Beckett qua­li­fie de l’auteur du plus grand « Film » du monde », pour lequel l’image est deve­nue une pen­sée tant il en a remué les tréfonds.

Cette ana­lyse ouvre donc sur une vision construc­tive de celui qui a repris à sa « main » trois concepts essen­tiels : per­cept, affect et concept. Il a cassé bien des lignes de par­tage en réin­tro­dui­sant un débor­de­ment afin d’arracher la pen­sée à des centres sys­té­miques dont le feu s’était réduit en cendres même si leurs masses sombres se vou­laient encore des piliers d’éternité.

Deleuze les a lar­ge­ment secoués dans des suites de médi­ta­tions propres à insé­rer des inter­lignes au sein des blogs de logos pour faire sau­ter leur contin­gence sta­tique de l’apathie réfri­gé­rante et pour réchauf­fer le sang capable de créer une résis­tance aux navi­ga­tions enchan­tées propres aux sys­tèmes philosophiques.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Ser­geant, Gilles Deleuze, l’automate spi­ri­tuel, Les Edi­tions du Lit­té­raire, Paris, 2017, 306 p. - 25,00 €.