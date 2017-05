Colette Prévost, Rouge sang-dragon

Quand la poé­sie ense­mence les cendres du réel et de l’art

En poé­sie, la ligne droite n’est pas for­cé­ment le plus sûr moyen d’aller d’un point à un autre. Fallait-il pour autant trans­for­mer, comme le fait Colette Pré­vost, ce qui aurait du être un poème en prose en poème ver­si­fié ? Le choix « ver­si­fi­ca­toire » enlève son épais­seur à l’écriture. Sa scan­sion ne se jus­ti­fie pas et à l’inverse exfo­lie le pro­pos. Ecrit à l’ombre des Stèles de Sega­len pour clés, le texte est un hom­mage aux tableaux de Max Mitau. Colette Pré­vost rend plus qu’un hom­mage à une œuvre où le pig­ment crée « la fièvre » de pan­neaux « arté­riels » . Cette pein­ture peut sem­bler secon­daire mais reste néan­moins le beau pré­texte à une écri­ture qui non seule­ment donne au tra­vail de Mitau un lustre par­ti­cu­lier mais offre à la poé­sie dans le noir et le blanc un « rouge sang-dragon ».

Les textes (« L’atelier pan sud ouvert » par exemple) sont de par­faites vignettes à l’authentique puis­sance. Colette Pré­vost crée des vibra­tions sonores à tra­vers son admi­ra­tion pour la pein­ture de Mitan. Preuve que la poé­sie – telle que la conce­vait Rim­baud dans son appel au jeu sur le cla­vier des sens – ense­mence les cendres du réel et de l’art.

Une alchi­mie se crée entre le sens cos­mique de l’écriture et les voûtes aériennes et maté­rielles de la pein­ture. En son écorce et dans « le carré indif­fé­rent à tout », celle-ci crée un rituel repris par Colette Pré­vost pour un autre monde, ici-même, ici-bas. Elle dépasse le cogito car­té­sien et le sol où l’homme a cou­tume de vivre par manque d’ambition métaphysique.

jean-paul gavard-perret

Colette Pré­vost, Rouge sang-dragon, Edi­tions des Van­neaux, coll. L’Ombellie, Bor­deaux, 2017, 80 p. — 15,00 €.