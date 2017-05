Basquiat, asta record: 110,5 milioni di dollari (“ Basquiat, un record dans le monde des enchères : 110,5 millions de dollars”)

La Rep­pu­blica

19 mag­gio 2017

Bas­quiat, asta record: 110,5 milioni di dollari

È acca­duto da Sotheby’s, a New York. L’acquirente della tela datata 1982 è Yusaku Mae­zawa, re giap­po­nese del com­mer­cio online. Il prezzo finale dop­pia il pre­ce­dente pri­mato per un’opera dell’artista-writer newyorkese

di ARTURO COCCHI

NEW YORK — Un untit­led del 1982, un dipinto di dipinto del tes­chio di Jean-Michel Bas­quiat è stato ven­duto all’asta per 110,5 milioni di dol­lari, uno dei pezzi più cos­tosi di arte contem­po­ra­nea mai messo all’asta. L’acquirente è un miliar­da­rio giap­po­nese, Yusaku Mae­zawa, che si è scon­trato a colpi di rialzi milio­nari con il com­mer­ciante d’arte Nicho­las Muel­ler.

Alla fine di una bat­ta­glia durata una decina di minuti, il re del com­mer­cio dell’abbigliamento online nel Sol Levante ha pre­valso per un milione (98 vs 97, che con costi e com­mis­sioni diven­tano 110,5, poco meno di 100 milioni in euro al cam­bio attuale)

Una sfida che ha fatto salire il prezzo ben oltre i 60 milioni di dol­lari pre­ce­den­te­mente sti­mati. Sotheby’s, che ha orga­niz­zato l’asta a New York, aveva pro­messo a Lise Spie­gel Wilks, la ven­di­trice del dipinto, che l’opera avrebbe super­ato il record pre­ce­dente per Bas­quiat, il valore di 57 milioni di dol­lari, sta­bi­lito nel 2016 da un qua­dro acqui­stato dallo stesso Mae­zawa: il record è stato let­te­ral­mente “dop­piato”. Il dipinto, di dimen­sioni impor­tanti (1,83 x 1,73 m), è rea­liz­zato su tela con olio, acri­lico e spray.

Il neo­pro­prie­ta­rio ha rac­con­tato che il qua­dro verrà esposto nel suo futuro museo che sta creando a Chiba, la sua città natale, e che ne sarà il “pezzo forte”. Ha anche detto che, in attesa dell’inaugurazione, intende pres­tare la tela a diversi musei nel mondo. […]

tra­duc­tion:

La Rep­pu­blica

19 mai 2017

Bas­quiat, un record dans le monde des enchères : 110,5 mil­lions de dollars

C’est arrivé chez Sotheby’s, à New York. L’acquéreur de la toile datant de 1982 est Yusaku Mae­zawa, le roi japo­nais du com­merce en ligne. Le prix final a dou­blé le mon­tant pré­cé­dent versé pour une oeurvre de l’artiste-écrivian new-yorkais.

par ARTURO COCCHI

New York — Une oeuvre sans titre de 1982, un tableau du por­trait du crâne de Jean-Michel Bas­quiat a été vendu pour la somme record de 110,5 mil­lions de dol­lars, une des pièces les plus chères de l’art contem­po­rain jamais mise aux enchères. L’acquéreur est un mil­lar­daire japo­nais, Yusaku Mae­zawa, qui s’est battu à coups de hausses en mil­lions contre le négo­ciant d’art Nicho­las Muel­ler.

A la fin d’une bataille qui a duré une dizaine de minutes, le roi du com­merce de l’habillement en ligne du Soleil Levant l’a emporté d’un mil­lion (98 contre 97, ce qui avec les frais de com­mis­sion est devenu 110,5, un peu moins de 100 mil­lions d’euros au cours du change actuel).

Une lutte qui a fait mon­ter le prix bien au-delà des 60 mil­lons de dol­lars de l’estimation anté­rieure. Sotheby’s, qui a orga­nisé la vente aux enchères à New York, avait pro­mis à Lise Spie­gel Wilks, la ven­deuse de la toile, que l’oeuvre allait dépas­ser le record pré­cé­dent pour un Bas­quiat, d’une valeur de 57 mil­lions de dol­lars, éta­bli pour l’achat d’un tableau par le même Mae­zawa : le record a lit­té­ra­le­ment été dou­blé. La pein­ture, de taille impor­tante (1,83 x 1, 73 m) a été réa­li­sée sur une toile à l’huile, à l’acrylique et à la bombe.

Le nou­veau pro­prié­taire a dit que le tableau sera exposé dans son futur musée, qu’il est en train de créer à Chiba, sa vile natale, et qu’il en sera la “pièce maî­tresse”. Il a aussi affirmé que, en atten­dant l’inauguration, il sou­hai­tait prê­ter la toile à plu­sieurs musées du monde entier. . […]

fre­de­ric grolleau

