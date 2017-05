Elizabeth Prouvost & Michel Haillard, Anges obscurs & Démons radieux (exposition)

Sauver les meubles, perdre les repères

Eliza­bet Prou­vost est à l’aise au milieu du mobi­lier oni­rique et tel­lu­rique de Michel Haillard. Ses ombres y planent, inves­tissent les lieux, s’étendent nues sans qu’on y prennent garde et offrent ce que les mots ne réus­sissent pas à don­ner : une réflexion et une lumière étranges. Elles ren­voient le voyeur vers un des­tin qu’il ignore. Et sou­dain celui-là, des­saisi de sa volonté, sort d’un état spec­tral et semble s’animer. A moins que ne se pro­duise l’inverse…

Par les pho­to­gra­phies, il rentre sou­dain en demeure d’hypnose ou de sidé­ra­tion. Tout devient joyaux au milieu de l’univers de Haillard. Ses meubles comme les pho­to­gra­phie d’Elizabeth Prou­vost se méta­mor­phosent en monstres ana­to­miques par effet de clarté. La nuit est rem­pla­cée par le jour, le jour par lui, l’inerte par le vivant ailé, le sta­tisme par des cou­rants d’air sourds. Un clair-obscur reste de rigueur en une fête étrange, un plai­sir visuel par­ti­cu­lier et précieux.

L’ate­lier devient le récep­tacle de céré­mo­nies secrètes aux alchi­mies étranges, fan­to­ma­tiques et pour­tant plus pro­bantes que le réel. Il en devient iri­des­cent, poé­tique et radieux. Chaque objet, chaque pho­to­gra­phie se pré­sentent comme un volume plein isolé dans l’espace. Mais au lieu de s’emmurer, il s’ouvre à la dis­sé­mi­na­tion spa­tiale à mi-chemin entre la fas­ci­na­tion et l’abîme.

jean-paul gavard-perret

Eli­za­beth Prou­vost & Michel Haillard, Anges obs­curs & Démons radieux, Michel Haillard, 7 rue Morand, 75011 Paris, 20 et 21 mai 2017.