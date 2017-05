Xavier Frandon & MAAP, L’adieu au Loing

“ça suit son cours” (Beckett)

Xavier Fran­don aime les « gens » (comme dirait Mélen­chon — ce qui n’est d’ailleurs pas for­cé­ment une réfé­rence) mais pas tous : les « dif­fé­ren­ciés par réflexion, par bon­ho­mie / mais sur­tout grâce à leur faculté de rire ». Pour autant, le poète ne cherche pas for­cé­ment la pitre­rie même s’il a un cer­tain goût de la dérai­son.

Néan­moins et depuis quelque temps le poète cultive la nuance. Trop peut-être. Se serait-il laissé prendre pas ses fonc­tions (louables) de repla­cer la poé­sie dans l’espace ( il a créé la PAQCAD) ? Le livre pos­sède une cer­taine rete­nue qui ne se retrouve pas lorsqu’on lit ses textes dans Pay­sages écrits, L’Autobus, Libelle, Trac­tion Bra­bant, Microbe par exemple.

Mais la proxi­mité de MAAP (Magali Alves-Poirie — créa­trice auto­di­dacte capable de tra­vailler avec tout type de sup­port et même en fabri­quant des pochoirs en mousse végé­tale) est essen­tielle. Cer­tains ban­lieu­sards connaissent sa faculté à insé­rer son tra­vail dans le réel, la rue qu’elle « habille » au besoin de ses inter­ven­tions au moyen de « spots » aussi poé­tiques que médi­ta­tifs sur le ter­ri­toire. Elle est donc une pré­cieuse che­ville et pas seule­ment ouvrière. Le Loing lui parle for­cé­ment même si son cours n’appartient pas à son péri­mètre. Quoiqu’un doute soit per­mis : le Savoyard que je suis se demande si tout compte fait la rivière ne plon­ge­rait pas dans la Seine du côté de Paris…

Mais cela est secon­daire puisque la poète lui-même quitte le cours de la rivière vers d’autres méandres et vati­ci­na­tions far­cesques entre « six lances » ou dix scan­sions. Moins adeptes dans ce livre des fabliaux dégin­gan­dés, il fait néan­moins du son­net un ser­pent à sor­nettes où les vers s’enroulent les uns sur les autres avant comme l’eau du Loing de glis­ser – fleuve aidant – dans la Manche, sorte de mère de vinaigre que l’auteur fait des Sar­gasses afin de ne pas la réduire à une sale garce. A sa manière, de loin comme de près, le Loing l’en éloigne.

jean-paul gavard-perret

Xavier Fran­don & MAAP, L’adieu au Loing, Edi­tions Le Citron Gare, Metz, 2017, 95 p. — 10,00 €.