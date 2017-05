Chris Bohjalian, L’Imprévu

Il en faut si peu pour que tout bascule

Richard Chap­man a accepté que l’enterrement de la vie de gar­çon de son jeune frère Phi­lip se déroule dans sa belle demeure du style Tudor dans le comté de West­ches­ter. Kris­tin, son épouse, est par­tie avec leur fille Melissa chez sa mère à Man­hat­tan.

Deux strip-teaseuses ont été recru­tées pour ani­mer la soi­rée. Elles sont accom­pa­gnées de leurs gardes du corps russes. Dans la soi­rée, Kris­tin envoie un texto à son mari. Quinze minutes plus tard, il répond que c’est une vraie bac­cha­nale, mais qu’il espère que tout sera ter­miné vers minuit.

Alexan­dra, une des strip-teaseuses raconte son arri­vée récente à New York avec Sonja et Crys­tal et com­ment tout est parti en vrille ce soir-là quand Sonja a pété les plombs. Cette der­nière savait que les deux Russes avaient assas­siné Crys­tal et qu’ils allaient la tuer. Elle a attendu son heure et a égorgé le pre­mier avec un cou­teau de cui­sine, trouvé sur place, puis tué le second avec le flingue pris sur le pre­mier. C’est depuis le com­mis­sa­riat, à 3 heures du matin, que Richard télé­phone à son épouse pour expli­quer les faits, la tue­rie et la fuite des deux filles. Il lui décrit l’état de la mai­son, le sang… Mais ce qu’elle veut savoir? c’est quel cou­teau a servi et si son mari a fait l’amour avec une des filles avant… Et pour ce couple tout part en vrille également !

Dans ce livre, l’auteur s’attache à déve­lop­per deux axes, l’un porte sur la traite des êtres humains et sur l’esclavage sexuel, l’autre sur les rap­ports d’un couple face aux bou­le­ver­se­ments entraî­nés par une situa­tion tota­le­ment inat­ten­due. Chris Boh­ja­lian expose le che­mi­ne­ment, les pro­cé­dures sui­vies par les proxé­nètes pour anéan­tir toute révolte chez leurs vic­times, les pièges, les chan­tages, les sup­plices que subissent les jeunes filles, les jeunes femmes. Il montre le côté impla­cable de leurs tor­tion­naires, les manières d’utiliser le bâton et la carotte pour arri­ver à leurs fins et en faire des esclaves dociles.

Paral­lè­le­ment, il explore le par­cours chao­tique d’un couple bien ins­tallé dans SA vie, qui fait par­tie de la tranche supé­rieure de la classe moyenne. Cadre pro­mis à une belle pro­mo­tion dans une banque d’affaires, Richard a tout pour mener une vie agréable, tant sur le plan maté­riel que social. Une soi­rée qui dérape suf­fit à remettre en cause cette situa­tion qui sem­blait acquise, bien assise. Les crimes dont il est témoin entrainent dans sa vie l’intrusion de la police, d’avocats, de jour­na­listes… Les membres du réseau de pros­ti­tu­tion ne sont pas en reste et les consé­quences fami­liales et pro­fes­sion­nelles sont nom­breuses. La police les jette de leur domi­cile devenu une scène de crimes. Dans l’univers feu­tré et guindé des banques d’affaires, être le héros d’un fait divers san­glant choque et la mise en congé d’une durée indé­fi­nie passe par là. Kris­tin est incer­taine quant à la conduite à adop­ter vis-à-vis de son mari. Doit-elle par­don­ner, oublier ce moment passé avec une fille dans la chambre d’amis d’autant qu’il affirme qu’il ne s’est rien passé en défi­ni­tive ? D’ailleurs le titre ori­gi­nal n’est-il pas The Guest Room ?

Le par­cours d’Alexandra est semé d’embûches. Les deux jeunes femems se sont enfuies, mais elles sont sans res­sources, sans refuge avec la cer­ti­tude d’avoir à leur recherche des com­plices de ceux qu’elles ont tués.

À tra­vers ce récit? l’auteur livre une réflexion pro­fonde sur la per­ti­nence de ces fêtes de céli­ba­taires, de ces jeux de plai­sir mas­cu­lins, quand le pré­ju­dice humain est si fort. Il ne juge pas, ne porte pas de ver­dict, mais laisse cha­cun réflé­chir et se posi­tion­ner.

L’histoire est construite avec soin et les péri­pé­ties s’enchaînent sans temps morts. Les per­son­nages sont par­fai­te­ment cam­pés et leur pro­fil psy­cho­lo­giques appro­fondi. Le roman­cier illustre, par exemple, com­ment l’esprit se rac­croche, dans des situa­tions intenses de crise, à des détails insi­gni­fiants, par­fois ridi­cules voire décon­nec­tés. C’est, par exemple, Kris­tin qui veut savoir quel cou­teau de cui­sine a été uti­lisé pour l’égorgement.

Pas­sion­nant, addic­tif, le récit prend le lec­teur et ne le lâche pas entre les tri­bu­la­tions de Richard et celles d’Alexandra. Un grand moment de lec­ture en tension.

serge per­raud

Chris Boh­ja­lian, L’Imprévu (The Guest Room), tra­duit de l’anglais – États-Unis – par Caro­line Nico­las, Cherche Midi, coll. Thril­lers, mars 2017, 384 p. – 21,00 €.