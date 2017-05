Daniel Mesguich, Estuaires

Daniel Mes­guich le nyctalope

R assem­blant 40 années d’expérience en tant que met­teu­ren scène et péda­gogue de pre­mier plan, Daniel Mes­guisch pré­sente l’évolution de son oeuvre et de sa pen­sée selon diverses styles qui vont du billet d’humeur jusqu’à des formes plus accom­plies mais sans jamais som­brer dans la dis­ser­ta­tion.

Fidèle à une des Maximes de Cham­fort : “Le théâtre tra­gique a le grand incon­vé­nient moral de mettre trop d’importance à la vie et la mort”, le dra­ma­turge n’y a pas pour autant renoncé, bien au contraire. Et par frag­ments il géné­ra­lise son expé­rience face au genre comme aux autres dans sa capa­cité à por­ter au jour les grands pro­blèmes du théâtre sur le plan phi­lo­so­phique, poli­tique etc. Il met l’accent sur ce qui compte comme ce qui ne compte hélas ! plus dans l’ambition de pro­duire un théâtre du temps sans tom­ber dans les pon­cifs à la mode dont Mes­guich s’est tou­jours gardé.

Il cherche à don­ner une nou­velle enver­gure à un tra­vail dans lequel la place du texte garde impor­tance capi­tale mais tou­jours para­doxale. D’une cer­taine manière, il s’agit, pour reprendre la fameuse expres­sion d’Artaud dans Le théâtre et son double ‚“d’arracher le théâtre à son pié­ti­ne­ment” en fai­sant de l’aire de jeu non une parade scé­nique mais un lieu où se déve­loppe du mythe en mon­trant tout ce qui dans le monde « empêche » l’être.

Pour Mes­guisch, le théâtre incarne de l’humain par l’humain ou n’est rien. Encore faut-il un tra­vail d’ascèse pour qu’un théâtre de paroles soit aussi celui du corps. Et l’auteur prouve par son livre qu’il reste un dra­ma­turge à l’Imaginaire sou­ve­rain. Nul, plus que lui, ne peut reven­di­quer le titre de créa­teur, au moment même où il pro­cède sans cesse à un tra­vail d’école. Il ne s’y veut pas uni­que­ment « maître » mais rentre en sym­biose avec ses élèves afin de faire tom­ber cer­taines bar­rières sans pour autant lais­ser la place à l’anarchisme du grand n’importe quoi.

jean-paul gavard-perret

Daniel Mes­guich, Estuaires, Gal­li­mard, hors série Lit­té­ra­ture, Paris, 2017.