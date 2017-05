Guillaume Apollinaire & Pierre Alechinsky, L’Art et l’Amour

Alechinsky le fin limier

C’est sur un feuillet in-8, à l’encre noire, sur papier à en-tête (biffé) Hotel Vier Jah­res­zei­ten à Munich qu’Apollinaire a écrit son son­net où la femme et l’art se mêle comme le rap­pelle le pre­mier qua­train :

“O mon très cher amour ! toi mon oeuvre, et que j’aime,

A jamais j’allumai le feu de ton regard.

Je t’aime comme j’aime une belle œuvre d’art,

une noble sta­tue, un magique poème. »

Au verso, il devait exis­ter une lettre d’amour que le temps a effacé : elle est illi­sible (n’en reste que quelques mots dont « mon cher cœur »). Elle a pro­ba­ble­ment été adres­sée à Annie Play­den. Le poète l’aima pen­dant trois ans lors d’un voyage en Alle­magne chez la vicom­tesse de Mil­hau. Elle était la gou­ver­nante de sa fille et lui son pro­fes­seur de français.

Alechinsky entre dans cette cor­res­pon­dance pour l’entrebâiller. Il entrouvre au moyen de son gra­phisme la fleur du secret à laquelle le poète jette ses sou­pirs éna­mou­rés et enflam­mées. La femme reste en fili­grane par un tra­vail enjoué et iro­nique. Il n’est pas expé­dié d’un trait mais créé de divers seg­ments. L’objectif de l’acceptation par la jeune femme mené par le poète est donc détourné à la fois au pro­fit et par les « inci­sions » de l’artiste. Ce que le dis­cours amou­reux pour­rait pos­sé­der de trop « pesant » est allégé par les prises d’air d’Alechinsky. Apol­li­naire comme on dit en fait des tonnes !

« Tu seras, mon aimée, un témoin de moi-même.

Je te crée à jamais, pour qu’après mon départ,

Tu trans­mettes mon nom aux hommes en retard,

Toi, la vie et l’amour, ma gloire et mon emblême” .

Mais si le poète assure par avance ses arrières, l’artiste déplace le jeu du désirs à coups d’ellipses et de laps dans ce qui fait sa « patte » : un inaperçu de la rigueur loin du tape-à-l’œil.

jean-paul gavard-perret

Guillaume Apol­li­naire & Pierre Ale­chinsky, L’Art et l’Amour, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2017.