JB Hanak, Vision Negative

Le chaos­mique de JB Hanak

Jb Hanak crée des figu­ra­tions appa­rem­ment hir­sutes mais loin du tape-à-l’œil. Une rigueur de type par­ti­cu­lier propre à créer des syn­thèses en désar­roi au sein d’un bric-à-brac archi­tec­tu­ral. Existe là quelque chose de gran­diose par le jeu des formes four­millantes en un espace mono­chro­ma­tique. Hors parade s’inscrit une théâ­tra­lité du réel que la fic­tion ramasse en le bous­cu­lant. La soif de créer dans un effet puzzle bâtit une homo­gé­néi­sa­tion en une suite d’accumulations. Vagues de lignes, rac­cords, join­tures de plans se suc­cèdent et se perdent au milieu des traits qui servent de ner­vures. Le vide est sou­dain cerné de tron­çons en hautes pattes ou en dents de scie.

Des antennes, des gueules, des sauts et gam­bades s’abattent sur le sup­port pour le com­bler et satu­rer le regard. Existe for­cé­ment un apla­tis­se­ment inhé­rent au 2 D. mais aussi un envol qui refuse néan­moins tout lyrisme dans le déchaî­ne­ment des formes qui dans chaque œuvre trouve sa propre cadence. Les formes emplissent le vide. Il s’agit de tra­cer, tra­cer encore sans idées pré­con­çues, tirer par­tie de chaque piste que l’artiste laisse venir et connecte.

Et voilà peut-être la seule cer­ti­tude de l’artiste : ne pas refu­ser le geste, ne pas faire preuve d’une pru­dence trop grande tout en contrô­lant ce « van­da­lisme » issu de l’intérieur mais afin que chaque oeuvre soit une fête, une crue entre ce qui reste proche du chaos mais qui le trans­forme. Chaque oeuvre devient alors une situa­tion. En émerge une éja­cu­la­tion gra­phique qui apprend aux êtres-enfants que nous sommes ce qu’il en est de tout ce qui reste replié en nous, en nos « mères » inté­rieures dont nous n’avons jamais accou­ché mais que l’artiste agitent.

lire notre entre­tien avec l’ artiste

jean-paul gavard-perret

JB Hanak, Vision Nega­tive, Gale­rie Anne de Vil­le­poix, Paris, 13 mai au 24 juin 2017.