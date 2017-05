Antonio Tabucchi, Dialogues manqués suivi de Marconi, si je me souviens bien ( Dialoghi Mancati )

Voix parmi les voix

Ce livre per­met de décou­vrir (du moins en France) deux faces mécon­nues du talent de Tabuc­chi. A savoir, son tra­vail pour le théâtre et la radio. L’art de dia­logue y est patent et épa­tant. L’auteur ita­lien sait culti­ver la légè­reté des dia­logues et l’art de la dra­ma­tur­gie au sein de situa­tions pour le moins impro­bables. Comme par exemple l’échange entre un joueur d’orgue de Bar­ba­rie et un sosie de Fer­nando Pes­soa qui inter­prète ses œuvres et veut télé­pho­ner à Piran­dello, qu’il n’a pu ren­con­trer lors du séjour de celui-ci à Lis­bonne en 1931…

Mais ces « dia­logues man­qués » ne le sont pas uni­que­ment à cause des mal­en­ten­dus inhé­rents aux situa­tions. Tabuc­chi parle aussi avec lui-même ou ses pairs : les deux cités mais aussi Orwell afin d’évoquer ce qui le et les inté­resse : le pas­sage (hâtif) du temps et la mélan­co­lie que cela génère.

Tout jaillit dans ces trois pièces de manière aussi poi­gnante que drôle. Tabuc­chi n’hésite jamais à bif­fer tout ce qui est secon­daire afin que ces œuvres orales portent le lan­gage à une limite musi­cale. Glis­sant — pour un temps — du côté de la radio et du théâtre, l’Italien sait par­fois sem­bler seul au monde avec sa voix et celles de ses per­son­nages pour les­quels chaque syl­labe est une seconde de gagnée sur le temps.

Après, il pour­rait presque se taire et dire comme le héros d’un autre auteur de textes pour la radio : “Je suis en pro­grès, il était temps, je fini­rai par pou­voir fer­mer ma sale gueule » (S. Beckett, Textes pour rien).

jean-paul gavard-perret

